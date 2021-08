BDO trauert um Andreas Bernhart

Der ehemalige BDO Partner und Geschäftsführer Dr. Andreas Bernhart ist nach schwerer Krankheit am 23.8.2021 verstorben.

Wien (OTS) - Dr. Andreas Bernhart war viele Jahre als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in der BDO Austria Gruppe tätig, zuletzt als Leiter des Competence Center für freie Berufe und Mitglied des Management Boards. Er hat mit seiner fachlichen Kompetenz, seiner jahrelangen Erfahrung und seinen sozial-kommunikativen Fähigkeiten maßgeblich zum Erfolg und zum Wachstum von BDO in Österreich beigetragen. Von Kolleginnen und Kollegen sowie Kundinnen und Kunden wurde er außerdem für seinen Enthusiasmus, sein Einfühlungsvermögen und seine Lebensfreude geschätzt. „Wir behalten Andreas in bester Erinnerung als einen verlässlichen und in jeder Hinsicht vorbildlichen Kollegen und Wegbegleiter. Unsere tief empfundene Anteilnahme und unser Mitgefühl gelten seiner Frau und seiner Familie“, so Peter Bartos, Partner und Geschäftsführer bei BDO.

Rückfragen & Kontakt:

BDO Austria GmbH

Carina Fuchs

Managerin Corporate Communications

carina.fuchs @ bdo.at

http://bdo.at