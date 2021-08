Fahrbahnsanierung Ötscherstraße im Zuge der L 108

Arbeiten abgeschlossen

St. Pölten (OTS) - Die Fahrbahn der Ötscherstraße im Zuge der Landesstraße L 108 zwischen Maierhöfen und Lackenhof - im Gemeindegebiet Gaming gelegen - wurde auf einer Länge von rund 1,5 Kilometern erneuert. Aufgrund der aufgetretenen Schäden entsprach die Fahrbahn der L 108 in diesem Bereich nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Deshalb hat das Land Niederösterreich eine Sanierung der L 108 von Kilometer 1,5 bis Kilometer 3,016 beschlossen.

Die Fahrbahn der Landesstraße L 108 wurde auf einer Fläche von 9.300 Quadratmetern in einer Stärke zwischen vier und acht Zentimetern abgefräst. Von der Straßenmeisterei Gaming wurden in Bereichen, die starke Verdrückungen aufwiesen, der ungebundene Unterbau erneuert. Um die Oberflächen und Unterbauentwässerung zu gewährleisten, wurden in Teilbereichen Drainagen und Schächte sowie wasserführende Granitleistensteine errichtet. Abschließend wurde über die gesamte Fläche eine neue Verschleißschicht mit einer Stärke von 3,5 Zentimetern asphaltiert. Anschließend wird noch das Bankett den neuen Gegebenheiten angepasst und die Markierung aufgebracht.

Die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten wurden von der Firma Anton Traunfellner aus Scheibbs ausgeführt. Die Bauarbeiten haben im Juli begonnen und sind nunmehr abgeschlossen. Restarbeiten werden noch bis Ende August andauern. Die Gesamtkosten von rund 265.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

