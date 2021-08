JW-Summit 2021 – Online-Event mit internationalen Stars wie Nassim Nicholas Taleb

JW-Vorsitzende Holzinger: JW-Summit vom 24.-25.9.2021 bietet online alles, um aus dem Aufschwung mehr zu machen

Wien (OTS) - Beim großen JW-Summit 2021 am 24. und 25.9.2021 bringt die Junge Wirtschaft unter dem Motto "reconnect" zusammen, was für erfolgreiche junge Betriebe zusammengehört: Gegenwart und Zukunft. Wissen und Menschen. Impulse und Anpacken. „Der JW-Summit liefert starke Impulse, damit wir mehr aus dem Aufschwung machen können. Damit wir die lessons learned aus Corona bestmöglich für die Zukunft nützen können. Und damit wir alle gemeinsam neue Erfolgsgeschichten schreiben können. Für uns. Und für ganz Österreich“, so Christiane Holzinger, Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft (JW) in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Bestseller-Autor Nassim Nicolas Taleb beim Summit

Corona hält die JW nicht davon ab, ein Feuerwerk an Top-Keynote-Speakern auf die Bühne zu bringen. Exklusiv und erstmals für den Summit bei einem österreichischen Event: Nassim Nicholas Taleb, der Universalgelehrte und Bestseller-Autor von „Skin the game“, „The black swan“ oder „Antifragility“. Weiters inspirieren z. B. Klemens Skibicki mit seinen Insights zum Übergang in das digitale Zeitalter, Neurowissenschafterin Manuela Macedonia, Carl Naughton motiviert zu agilem Arbeiten und Silvia Agha-Schantl und Robert Seeger mit einer Doppelconference zu Verkaufen wie Rockstars.

Darüber hinaus stehen spannende Panel-Talks und ausgefeilte Möglichkeiten für Online-Networking am Programm. Die Partner der JW bieten online individuelle Beratung und stehen den Teilnehmern für persönlichen Fragen zur Verfügung.

Kostenlos online dabei sein!

Der JW Summit RE-CONNECT 2021 ist kostenlos und wird aus der Wirtschaftskammer Österreich live gestreamt. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.jwsummit.at (PWK398/NIS)

