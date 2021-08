„WELTjournal“ am 25. August mit „Mein Genf“

Im „WELTjournal +“: „Schweizer Geist – Mythen, Klischees und wahre Werte“

Wien (OTS) - Patricia Pawlicki präsentiert am Mittwoch, dem 25. August 2021, um 22.30 Uhr in ORF 2 zunächst eine neue Ausgabe der beliebten Städteporträt-Serie der ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten – diesmal Raphaela Stefandls „Mein Genf“. Helvetisch geht es um 23.05 Uhr weiter, mit der Reportage „Schweizer Geist – Mythen, Klischees und wahre Werte“.

WELTjournal: „Mein Genf“

Die Stadt Genf am Genfersee in der französischen Schweiz rangiert regelmäßig unter den Top Ten der Städte mit der weltweit besten Lebensqualität und gleichzeitig unter den Städten mit den höchsten Lebenshaltungskosten. Zuletzt waren knapp 18 Prozent der Genfer Bevölkerung Millionäre. Genf ist damit, hinter Monaco, die Stadt mit der zweithöchsten Millionärsdichte weltweit. Außerdem beheimatet Genf neben New York die meisten internationalen Organisationen, allen voran einen Hauptsitz der UNO. Die Stadt ist ein Zentrum für Diplomatie: Erst im Juni trafen US-Präsident Biden und Russlands Präsident Putin in Genf zu einem Gipfeltreffen zusammen.

Schweiz-Korrespondentin Raphaela Stefandl führt im „WELTjournal“ durch diese etwas andere Schweizer Stadt. Wer weiß schon, dass dort im renommierten Kernforschungszentrum CERN die Grundlagen für das Internet erfunden wurden; dass Kaiserin Sisi von Österreich-Ungarn in Genf einem Attentat erlegen ist; und dass die britische Rockband Deep Purple nach einem Kasino-Brand am Genfersee dort ihren Kult-Hit „Smoke on the Water“ schrieb?

WELTjournal +: „Schweizer Geist – Mythen, Klischees und wahre Werte“

Schokolade und Schweizer Käse, Banken und Präzisionsuhren, Extrembergsteiger und das Matterhorn – die Schweiz präsentiert sich gerne als idyllisches und gleichzeitig hochmodernes Alpenland. Doch wie tickt die Schweiz hinter den Fassaden ihrer Klischees? Und wie sehen das die Schweizer, die oft als behäbig und langsam belächelt werden, selbst?

Im „WELTjournal +“ bricht der Schweizer Dokumentarfilmer Severin Frei auf, um das Wesen seiner Heimat zu erkunden und seinen Landsleuten auf den Puls zu fühlen. Er besucht die nördlichste, südlichste, östlichste und westlichste Gemeinde der Schweiz, taucht ein in alle vier Sprachkulturen und klettert auf den höchsten Punkt des Landes. Dabei begegnet er Menschen, die ihm erstaunliche Einblicke in ihre Lebensformen und Wertvorstellungen gewähren: vom urbanen Kabarettisten über die philosophische Alphornistin und den Extremkletterer bis zu zwei innovativen Tüftlern. Eine persönliche Entdeckungsreise durch unser westliches Nachbarland, eine Annäherung an Klischees, Mythen und wahre Werte.

