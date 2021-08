ÖAK 1. HJ 2021: „Heute“ bleibt klare Nummer-1-Gratis -Tageszeitung in Österreich

Wien (OTS) - Wie die Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK) in ihrer aktuellen Veröffentlichung bekannt gibt, konnte Österreichs meistgelesene Gratiszeitung(1) „Heute“ im 1. Halbjahr 478.651 Exemplare täglich vertreiben – davon entfallen 8.838 Exemplare auf die e-Paper-Ausgabe. Damit nimmt die Tageszeitung „Heute“ wiederholt die Nummer-1-Position bei den Gratis-Tageszeitungen ein.

Die fast halbe Million an täglichen Exemplaren teilen sich auf Wien mit 267.958, Niederösterreich mit 127.952 und Oberösterreich mit 82.741 täglichen Ausgaben auf.

„Heute“ bei Kategorie „Gratisentnahme“ Nummer-1 in Wien

Von den für Wien gemeldeten Exemplaren, entfallen 236.573 auf die Auflagenkategorie „Gratisentnahme“ – also die Entnahmen aus den „Heute“ Boxen. Damit nimmt „Heute“ auch in dieser Kategorie in der Bundeshauptstadt Wien die Nummer-1-Postition ein.

„Heute“-Vertrieb wächst, bereits 8.838 „Heute“-e-Paper-Ausgaben

Agilität, also große Flexibilität und schnelle Handlungsfähigkeit, hat gerade in der Pandemie geholfen, sich schnell an die Veränderungen anzupassen. Damit ist es gelungen, die Nummer-1-Position auch in dieser herausfordernden Zeit zu halten. Allein in den letzten zwölf Monaten ist der „Heute“-Vertrieb um 17 % auf über 5.000 Entnahmeboxen und Vertriebsstandorte in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und im Burgenland gewachsen. Die digitale „Heute“-Ausgabe – das „Heute“-e-Paper – wird bereits täglich 8.838 Mal aufgerufen.

„ Wir freuen uns, dass die gedruckte Tageszeitung ,Heute‘ auch nach über 4.000 Ausgaben mit ihren auf den Punkt gebrachten, hochverdichteten Informationen einen so hohen Stellenwert in Österreich hat. Mit der gedruckten Tageszeitung ,Heute‘ kann man die Nachrichten ,begreifen‘ – im wahrsten Sinne des Wortes “, resümiert Geschäftsführer Wolfgang Jansky.

„ Ich freue mich, dass so viele Menschen „Heute“ in diesen herausfordernden Zeiten die Treue halten, und möchte mich dafür ganz herzlich bedanken. Das überwältigende Ergebnis ist für mich auch ein deutlicher Beweis dafür, dass man mit seriösem, informativem und positivem Boulevard alle im Land erreichen kann. Diesen Weg werden wir mit ganzer Kraft weitergehen “, so Chefredakteur Dr. Christian Nusser.

„ Wir freuen uns, dass wir im 1. Halbjahr 57 Millionen Mal Werbe- und Kommunikationsbotschaften verbreiten durften und damit Marktführer bei Gratis-Tageszeitungen sind “, so Geschäftsleiter Sales Gernot Fischer, Bakk. Phil. MBA.

Über die Medienforschung

In Österreich stehen für die Mediengattung Print im Wesentlichen zwei Untersuchungsmethoden zur Verfügung. Einerseits ist es die Media-Analyse (MA), andererseits die Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK).

Die ÖAK kontrolliert die gemeldeten Auflagenzahlen von Printmedien und bietet Informationen über die detaillierte Auflagenstruktur eines Printmediums. Die ÖAK misst im Unterschied zur Media-Analyse nicht deren Leserinnen und Leser, sondern die Auflagenzahlen. Die Media-Analyse ist die größte Studie zur Erhebung des Medienkonsums und gilt als Leitwährung für Reichweiten.

(1) Quelle: ÖAK, „Heute“ wird in der Auflagenkategorie „Tageszeitung Gratis“ Mo–Fr ausgewiesen. 1 Lt. Media-Analyse 2020, hinsichtlich LeserInnen pro Ausgabe. Die Reichweiten unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite. Details zur Schwankungsbreite auf www.media-analyse.at/Signifikanz

