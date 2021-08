Kampf der Realitystars: Dunkle Wolken ziehen auf! (FOTO)

München (ots) -

Die zweite Staffel am Traumstrand in Thailand

Moderation: Cathy Hummels

Die siebte Folge läuft am Mittwoch, den 25. August um 20.15 Uhr bei RTLZWEI

Während sich am Starstrand ein Sturm zusammenbraut, stehen die beiden nächsten Realitystars schon in den Startlöchern: Ex-on-the-Beach-Kuriosität Gigi und die viertplatzierte GNTM-Teilnehmerin Aminata. Die beiden müssen sofort eine schwerwiegende Entscheidung treffen: Wer soll die Sala innerhalb der nächsten 24 Stunden verlassen?

Doch es kommt noch härter. Bevor für einen Star dieser Kampf vorzeitig verloren ist, müssen sich alle zusammen bei dem Spielklassiker "Gerüchteküche" vor einer Strafe schützen, die einen Realitystar besonders hart trifft - ihm wird Sendezeit entzogen!

Bei der nächsten Stunde der Wahrheit geht es dann auch für die neuen Stars um den Verbleib in der Sala - sie sind dieses Mal nicht safe!

Wer schafft es, sich im Safetyspiel "Dirty Minutes" zu schützen und für wen steht das Ende bei Kampf der Realitystars bevor?

Die zweite Staffel von "Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Alle Folgen sind auch auf TVNOW verfügbar.

Über "Kampf der Realitystars"

Am Starstrand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie und den begehrten Titel "Realitystar 2021". Auch abseits der Spiele müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten: In jeder Folge reisen neue Stars an - andere wiederum müssen die Sala nach der "Stunde der Wahrheit" wieder verlassen. "Kampf der Realitystars" wird von Cathy Hummels moderiert, produziert wird das Format von Banijay Productions Germany.

