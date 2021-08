9. Bezirk: „summerstage“-Abende mit Kallauch und Beck

Konzerte am 26.8. und 28.8., Reservierung: office@summerstage.at

Wien (OTS/RK) - Bis Ende September erwartet die Besucherinnen und Besucher des Freizeit-Areals „summerstage“ (9., Roßauer Lände, Donaukanal-Promenade) eine feine Mischung aus Kulinarik, Sport und Kultur. Musikbegeisterte kommen bei der „summerstage“ auf ihre Kosten: Am Donnerstag, 26. August, tritt die Sängerin und Komponistin Kathi Kallauch auf, die mit ausdruckvollem Gesang, einprägsamen Melodien und wohl durchdachten Texten begeistert. Für Samstag, 28. August, hat sich der Sänger und Musiker Wenzel Beck angesagt, der die Zuhörerschaft mit „wienerischen“ Liedern und Stücken in englischer Sprache zum Nachdenken bewegt. Dazu erklärt Beck: „Als Künstler will ich eine Geschichte erzählen, Emotionen erzeugen – hier beginnt Musik“. Beide Konzert-Abende auf der „summerstage“-Freiluft-Bühne beginnen um 20.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Organisatoren bitten um Reservierungen: Telefon 319 66 44 (vor 16.00 Uhr), Telefon 315 52 02 (ab 16.00 Uhr) und E-Mail office@summerstage.at.

Neben gastronomischen Schmankerln werden Sportmöglichkeiten (Beach-Volleyball, Trampolin, Boule) geboten. Darüber hinaus können die „summerstage“-Gäste einen „Skulpturen-Garten“ und die Präsentation „Open Art“ (Große Plakate in Litfasssäulen) besichtigen. Konzerte, Lesungen und andere Aktivitäten runden das Freizeitangebot ab. Geöffnet ist das „summerstage“-Gelände täglich von 17.00 bis 01.00 Uhr. Der Gastronom Ossi Schellmann wickelt dieses Projekt in Zusammenarbeit mit dem „Kulturverein Alsergrund“ und weiteren Partnern ab. Umfassende Informationen lesen Interessierte im Internet: www.summerstage.at.

Allgemeine Informationen:

Musikerin Kathi Kallauch: www.kathikallauch.com

Musiker Wenzel Beck: www.wenzelbeck.com

Veranstaltungen im 9. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/alsergrund/

