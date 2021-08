OÖNachrichten: Die Auflage steigt weiter

Linz (OTS) - Bei den OÖNachrichten geht es weiter steil bergauf: Die aktuellen Zahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) bestätigen den Aufwärtstrend der vergangenen Monate. 107.857* verkaufte Exemplare (davon 15.848 Stück ePaper) landen täglich bei unseren Leserinnen und Lesern auf dem Frühstückstisch. Das ist ein Zuwachs von 4,36 % im Vergleich zum 1. Halbjahr 2020.

„Die harte Währung ÖAK attestiert uns nach dem herausfordernden Krisenjahr 2020 erneut steigende Zahlen. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig gut recherchierte und seriöse Berichterstattung für unsere Leserinnen und Leser ist. Dieses Wachstum spornt uns an, unsere Services und Dienstleistungen noch weiter auszubauen“, sagt Geschäftsführer Mag. Gino Cuturi, MBA.

Mehr als 100 Journalistinnen und Journalisten in elf Büros in ganz Oberösterreich versorgen unsere Leserinnen und Leser mit den wichtigsten Nachrichten aus allen Regionen des Landes. Diese starke Verankerung im Bundesland ist einer der Gründe für dieses hervorragende Ergebnis.

Starke Entwicklung im digitalen Bereich

Die Leserinnen und Leser vertrauen auf den sachlichen Qualitätsjournalismus der Oberösterreichischen Nachrichten – in der Zeitung sowie auf nachrichten.at. So stieg die verkaufte Auflage der Digital-Abos um 50,73 % auf 15.848*. (Vergleich 1. Halbjahr 2021 – 1. Halbjahr 2020)

„Vor allem im Digitalbereich konnten wir in den vergangenen Jahren einen starken Zuwachs feststellen. Das Interesse an vertrauenswürdigen und gut recherchierten Inhalten sehen wir zunehmend auch in der digitalen Welt“, sagt Vertriebsleiter Martin Prinz, MSc.

* Quelle: ÖAK, 1. HJ 2021, verkaufte Auflage, MO-SA, davon 15.848 ePaper

Rückfragen & Kontakt:

Martin Prinz, MSc, Leitung Lesermarketing & Vertrieb OÖNachrichten

martin.prinz @ nachrichten.at oder Tel. 0732/7805-584



MMag. Elisabeth Eidenberger, Marketingleiterin OÖNachrichten

e.eidenberger @ nachrichten.at oder Tel. 0732/7805-679



Für nähere Informationen zu den Werbemöglichkeiten wenden Sie sich bitte an: anzeigen @ nachrichten.at oder Tel. 0732/7805-518.