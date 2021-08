Termin-Aviso, Pressetreff: Chris Lohner ehrenamtliche Botschafterin für Jugend Eine Welt

Chris Lohner bringt persönliche Erfahrung aus Entwicklungsländern bei Jugend Eine Welt ein - Pressetermin am 7. September 2021

Wien (OTS) - Jugend Eine Welt – Don Bosco Entwicklungszusammenarbeit ist eine österreichische Hilfsorganisation, die sich seit fast 25 Jahren weltweit für die Verbesserung der Lebensperspektiven von benachteiligten Kindern und Jugendlichen einsetzt.

Unter dem Leitgedanken „Bildung überwindet Armut“ unterstützt Jugend Eine Welt Hilfsprojekte, Schulen, Straßenkinder-Programme und Ausbildungszentren in Asien, Afrika, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Osteuropa. Dies geschieht durch Bereitstellung von finanziellen Förderungen, die Organisation von Freiwilligeneinsätzen und damit verbundenem Wissenstransfer, entwicklungspolitische Bildungsarbeit und anwaltschaftlichen Tätigkeiten in Österreich. Katastrophenhilfe, wie aktuell nach dem Erdbeben in Haiti, ist ein weiterer Schwerpunkt der Hilfsorganisation.

Die Arbeit von Jugend Eine Welt wird unterstützt von engagierten Spenderinnn und Spendern, von Förderern, Landes- und Bundesregierungen, Stiftungen und Unternehmen sowie Volontären, Freiwilligen und Förderkreisen. Jugend Eine Welt engagiert sich für eine gerechtere und solidarische Welt, in der alle Menschen in Würde leben können.

Wir freuen uns sehr, Ihnen unsere neue ehrenamtliche Botschafterin, Chris Lohner mit jahrzehntelanger persönlicher Erfahrung in vielen Entwicklungsländern vorstellen zu dürfen.



Als weiterer Gesprächspartner wird Ihnen Reinhard Heiserer, Mitbegründer und Geschäftsführer von Jugend Eine Welt, zur Verfügung stehen.

Pressetreff mit Chris Lohner, ehrenamtliche Botschaftin Jugend Eine Welt



Datum: 07.09.2021, 10:00 - 11:30 Uhr

Ort: Palmenhaus Burggarten

Burggarten 1, 1010 Wien, Österreich

