Bis zu 969.000 bei siebenter „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Ausgabe

Nächste Folge am 30. August um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ bleiben auch mit der siebenten Ausgabe der Jubiläumsstaffel weiter auf Erfolgskurs: Gestern, am Montag, dem 23. August 2021, wollten bis zu 969.000 Zuseherinnen und Zuseher die Porträts sechs neuer Singles, die Sendungsmacherin Nina Horowitz auf ihrer Partnersuche begleitete, nicht verpassen. Im Schnitt sahen 930.000 bei einem Marktanteil von 35 Prozent zu, das ist der drittbeste Wert dieser Staffel. In der Zielgruppe 12–49 lag der Marktanteil 21 Prozent.

Die nächste Ausgabe der Kultreihe, in der sechs neue Kandidatinnen und Kandidaten vor den Vorhang treten, ist am Montag, dem 30. August, um 20.15 Uhr in ORF 2 zu sehen. Die drei Damen und drei Herren kommen diesmal aus Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark, Salzburg und Tirol.

Bis 6. September stellt die Sendung – immer montags im Hauptabend von ORF 2 – in insgesamt neun Episoden 54 partnersuchende Singles aus ganz Österreich vor. Eine Bilanz des Sommers zieht dann Folge zehn am Mittwoch, dem 27. Oktober, ebenfalls um 20.15 Uhr in ORF 2.

„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ in der TVthek und auf Flimmit

Nach der TV-Premiere in ORF 2 sind die Sendungen sieben Tage via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar. Dacapo-Termine gibt es samstags um 9.05 Uhr in ORF 2 bzw. ab ca. 10.45 Uhr in 3sat.

Fans der ORF-Kultreihe finden alle bisherigen Staffeln von „Liebesgschichten und Heiratssachen“ zum Streamen auf Flimmit (https://flimmit.at). Auf die Suche nach dem Phänomen des Erfolgsformats begibt sich außerdem die 2016 entstandene Dokumentation „20 Jahre ‚Liebesg’schichten und Heiratssachen‘ – Das Geheimnis des Erfolgs“, die ebenso auf Flimmit zu finden ist.

Weitere Details zur Jubiläumsstaffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ sind unter presse.ORF.at abrufbar.

