Donauturm: Essen auf höchstem Niveau

Wien (OTS/RK) - Österreichs höchstes Wahrzeichen – der Wiener Donauturm – an dem auch die Wien Holding beteiligt ist, sorgt neben einem fantastischen Ausblick auch für kulinarische Höhepunkte.

Das sich drehende Turmrestaurant bietet Gästen Essen auf höchstem Niveau – in 170m Höhe mit einem fantastischen 360°-Panoramablick auf Wien. Egal ob Menü oder à la carte, hier wird feinste Österreichische Küche geboten, mit regionalen Produkten und saisonal abgestimmt.

Das Turmcafé verzaubert im Stil der 1960er Jahre – natürlich ebenfalls mit spektakulärem Rund-um-Blick auf Wien. Hier erwartet Gäste Wiener Kaffeehauskultur mit traditionellen Mehlspeisen und einer großartigen Kaffee-Auswahl auf 160 Metern Höhe.

Feinschmecker*innen stehen im Donauturm verschiedene Genuss-Pakete zur Auswahl: Vom 3-Gang-Menü, über ein Romantik Dinner, einen Brunch bis zur Geburtstagsfeier – die Gastronomie im Donauturm bietet die unterschiedlichsten Genussmomente!

„Der Donauturm ist mehr als nur ein Wahrzeichen Wiens. Er ist Aussichtsplattform, Restaurant und Event-Location in einem. Hier wird im wahrsten Sinne des Wortes Genuss auf höchstem Niveau geboten“, so Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding.

top of Genuss 3-Gang-Menü ab € 50

Das top of Genuss 3-Gang-Menü bietet Gästen Genuss pur mit bester österreichischer Küche. Im Preis enthalten sind neben dem drei gängigen Menü (Speisen zur Auswahl) das Eintritts- und Liftticket für den Donauturm, das Gedeck sowie ein Aperitif.

Mehr Infos unter https://www.donauturm.at/de/news-and-events/top-of-genuss/

top of Romantik Dinner

Im höchsten Wahrzeichen Österreichs können Verliebte bei einem Dinner im Turmrestaurant Romantik pur genießen, denn auf 170 Meter Höhe sorgen kulinarische Höhenflüge und der wohl spektakulärste Panoramablick auf Wien für unvergessliche Momente. Zusätzlich zur à la carte Reservierung kann eines der folgenden Romantikpakete gewählt werden:

Aussicht um € 24: Mit dem schönsten Tisch direkt am Fenster, einer langstieligen Rose und zwei Gläsern Sekt

um € 24: Mit dem schönsten Tisch direkt am Fenster, einer langstieligen Rose und zwei Gläsern Sekt Amor um € 36: Mit dem schönsten Tisch direkt am Fenster, drei langstieligen Rosen, zwei Gläsern Sekt, charmanter Tischdekoration mit Rosenblütenblättern in Herzform

um € 36: Mit dem schönsten Tisch direkt am Fenster, drei langstieligen Rosen, zwei Gläsern Sekt, charmanter Tischdekoration mit Rosenblütenblättern in Herzform Wolke 7 um € 78: Mit dem schönsten Tisch direkt am Fenster, neun langstieligen Rosen, einer Flasche Sekt, eleganter Tischdekoration mit Herzen, Glitzersteinen und Rosenblütenblättern

Die optional buchbaren Romantikpakete beinhalten die oben angeführten Leistungen. Eintritt, Speisen und Getränke sind extra zu bezahlen. Auch in Kombination mit anderen Paketen möglich. Die Pakete müssen drei Werktage (Paket Aussicht) bzw. fünf Werktage (bei Paket Amor und Wolke 7) vor dem gewünschten Reservierungsdatum, schriftlich unter reservierungen@donauturm.at bestellt werden.

Mehr Infos unter: https://www.donauturm.at/assets/Uploads/Elements/Dokumente/top-of-Romantik.pdf

top of Brunch ab € 49

Das Brunch-Mittagsbuffet mit köstlichen Wiener Spezialität im Turmcafé ist ein Hochgenuss. Vorzügliche Speisen, garniert mit einem atemberaubenden Rundumblick. Ein Gaumen- und Augenschmaus in einem.

Im Preis enthalten sind das Brunch-Buffet, das Eintritts- und Liftticket für den Donauturm, das Gedeck sowie ein Aperitif.

Mehr Infos unter: https://www.donauturm.at/de/news-and-events/brunch-ueber-den-daechern-wiens/

top of Geburtstagsfeier

Hoch sollen Sie leben! Und erst recht feiern. Denn bei einem Geburtstagsfest im Donauturm gibt es eine besondere Überraschung: Der Eintritt und die Liftfahrt zur Feier im Turmrestaurant sind für das Geburtstagskind gratis. Wenn das keine gute Aussicht aufs nächste Lebensjahr ist!

Das Angebot top of Geburtstagsfeier kann mit einer à la carte- oder top of Genuss-Menü-Reservierung im Turmrestaurant oder einer top of Brunch-Reservierung im Turmcafé vier Tage vor oder nach dem Geburtstag unter Vorlage eines Lichtbildausweises bei der Liftkassa eingelöst werden.

Auch für die Geburtstagstorte kann gesorgt werden: Zur Auswahl stehen drei Torten (Sachertorte, Passionsblume, Himbeer-Mohn-Torte). Diese müssen spätestens 5 Werktage vor dem Besuch ausgewählt und schriftlich bestellt werden (reservierungen@donauturm.at).

Mehr Infos unter: https://www.donauturm.at/de/news-and-events/geburtstagsfeiern-am-donauturm/

Der Donauturm – 360 Grad Panorama Blick über ganz Wien

Die Aussichtsplattform des Donauturms in 150 Meter Höhe bietet einen 360 Grad Panorama-Blick über ganz Wien: auf das Donaubecken, den Kahlenberg und Cobenzl, den Wienerwald, den Bisamberg sowie in Richtung Hainburg. Bei guten Sichtverhältnissen hat man einen 80 Kilometer weiten Fernblick über das Umland. Interaktive Panorama-Screens geben in acht Sprachen Auskunft über die umliegenden Sehenswürdigkeiten, auch mehrere Photo-Points stehen für Erinnerungsfotos zur Verfügung. Die verglaste Innen-Terrasse ist das ganze Jahr über bei allen Witterungsverhältnissen geöffnet. Wer die Fernsicht länger genießen möchten, kann dies in einem der Lokale auf den oberen Ebenen tun, dem Turmcafé oder dem Turm Restaurant.

Der Donauturm ist Montag und Dienstag von 11.30 bis 23.00 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 11.30 bis 23.30 Uhr sowie am Samstag und Sonntag und an Feiertagen von 10.00 bis 23.30 Uhr geöffnet. Die letzte Liftauffahrt ist jeweils eine halbe Stunde vor Betriebsschluss). Tickets: Erwachsene EUR 14,50; Senior*innen EUR 11; Kinder EUR 9.

