RMA mit ihren 129 regionalen Zeitungsausgaben weiterhin verlässliche Größe am österreichweiten Printmedienmarkt*

Wien (OTS) - Mit einer verbreiteten Auflage von 3.504.043 Exemplaren* (davon 8.821 ePaper-Exemplare*) haben die Regionalmedien Austria auch weiterhin die höchste verbreitete Auflage* in Österreich.



Die 129 regionalen Wochenzeitungen der RMA liefern den Leserinnen und Lesern in allen Regionen des Landes relevante Nachrichten aus der jeweiligen Lebensumgebung wie auch zahlreiche Serviceleistungen für das Leben in der Region.

Die Leserinnen und Leser dort erreichen, wo sie zuhause sind

Egal ob national, regional oder lokal in jedem Bezirk: Mit ihren Zeitungen sind die RMA ein fixer Bestandteil am heimischen Printmedienmarkt. „Unsere Zeitungen haben große regionale Relevanz. Mit den regionalen Wochenzeitungen erreichen wir unsere Zielgruppe genau dort, wo sie zuhause ist. Alle Bezirksausgaben gibt es auch als ePaper online auf meinbezirk.at und mobil in der App nachzulesen“ , sagt RMA-Vorstand Gerhard Fontan.

Titel der Regionalmedien Austria – ÖAK 1. HJ 2021*: verbreitete Auflage*

bz-Wiener Bezirkszeitung 668.297

Bezirksblätter Burgenland 123.691

Bezirksblätter Niederösterreich 732.234

Bezirksblätter Salzburg 203.240

Bezirksblätter Tirol 271.426

WOCHE Kärnten 232.295

WOCHE Steiermark 549.630

BezirksRundschau Oberösterreich 585.325

RZ-Medien Vorarlberg 138.084

Regionalmedien Austria (RMA) gesamt 3.504.043

davon ePaper 8.821

*Quelle: ÖAK 1. HJ 2021, durchschnittlich verbreitete Auflage inkl. ePaper im Inland der angeführten Titel der RMA und RMA gesamt (wöchentlich, gratis).

