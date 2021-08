FPÖ – Schmiedlechner: FPÖ-Agrarsprecher unterstützt Volksbegehren für sofortige „Umsetzung der Lebensmittelherkunftskennzeichnung!“

Die notwendige Marke für eine Eintragungswoche wurde erreicht

Wien (OTS) - Sehr erfreut zeigte sich der freiheitliche Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner, weil die Marke für die offizielle Eintragungswoche für ein „echtes“ Volksbegehren „Umsetzung der Lebensmittelherkunftskennzeichnung!“ erreicht wurde. Damit ist die erste Hürde des zweistufigen Verfahrens geschafft, jetzt heißt es Unterschriften sammeln.

„Seit Monaten, sogar seit Jahren, verlangen wir eine lückenlose Herkunftskennzeichnung bei Lebensmitteln. Bauern brauchen unsere Unterstützung, denn deren wirtschaftliche Situation ist verheerend und jede Hilfe käme recht. Die lange angekündigte Lebensmittelherkunftskennzeichnung wird nur auf die lange Bank geschoben. Wenn die ÖVP es damit ernst meint, dann muss sie das Volksbegehren unterstützen“, erklärte der freiheitliche Agrarsprecher.

Mit der Aufforderung zur Unterzeichnung wandte sich Schmiedlechner an die Öffentlichkeit: „Unsere Unterstützung hat das Volksbegehren. Wir nützen jede Möglichkeit, um die heimische bäuerliche Produktion zu stärken.“ Wenig Verständnis hat der FPÖ-Agrarsprecher für das Vorgehen des Bauernbundes: „Sie verstecken sich hinter Ausreden und Ausflüchten, tun aber nichts! Wenn wir auf die Regierung warten, geht nichts weiter, deshalb müssen wir nun das Thema in die Hand nehmen“, bekräftigte Schmiedlechner seinen Aufruf und wies auf die endlose Verzögerungstaktik der ÖVP in dieser Frage hin.

