Licht für die Welt: Durch Sport Barrieren überwinden

Ab heute messen sich SpitzensportlerInnen mit Behinderungen bei den Paralympischen Spielen in Tokio. Licht für die Welt wünscht den AthletInnen alles Gute.

Wien (OTS) - 15 Prozent der Weltbevölkerung leben mit Behinderungen. Unter den SpitzensportlerInnen dieser 1,2 Milliarden großen Bevölkerungsgruppe haben sich auch 24 ÖsterreicherInnen für Tokio qualifiziert. Darunter die langjährigen Unterstützer von Licht für die Welt, der Schwimmer Andi Onea, der Rollstuhl-Tennisspieler Nico Langmann sowie der Leichtathlet Thomas Geierspichler. Das Team von Licht für die Welt bedankt sich für deren bisherige Unterstützung und wünscht den SpitzensportlerInnen viele Erfolge in Tokio.

Sport hat die Kraft zur Entwicklung von Gesellschaften und …

Sport gibt Kraft zur Entwicklung von Gesellschaften und Persönlichkeiten. So haben inklusive Sportprojekte von Licht für die Welt zu einem friedlichen Miteinander in südsudanesischen Flüchtlingscamps beigetragen. Mit unserer Unterstützung hat sich auch das erste Blindenfussball Team im Südsudan erfolgreich formiert. In Mosambik kooperiert Licht für die Welt mit dem Paralympischen Komitee, wodurch 250 Menschen mit Behinderungen unter anderem Rollstuhlbasketball trainieren können. Sport kann Gesellschaften zum Positiven entwickeln, indem Menschen mit Behinderungen als aktive SportlerInnen wahrgenommen und so Vorurteile abgebaut werden können.

... von Persönlichkeiten

Sport begünstigt auch die Entwicklung von Persönlichkeiten. Licht für die Welt Unterstützer Henry Wanyoike ist ein beeindruckendes Beispiel: Nachdem der Kenianer wegen eines Schlaganfalls mit 21 Jahren erblindete, war er am Boden zerstört. In einem von Licht für die Welt unterstützten Rehabilitationszentrum für blinde Menschen fasste er neuen Mut: „Diese Einrichtung war ein Wendepunkt für mich – ich wurde selbstständig und lernte wieder Sport zu machen“, berichtet Wanyoike über seine persönliche Entwicklung zum erfolgreichen Läufer. Aktuell hält er Weltrekorde im 5.000 und 10.000 Meter-Lauf und tritt in Tokio im Marathon an.

#Wethe15

Licht für die Welt ist Teil der weltweiten Kampagne #Wethe15. Als Koalition von Organisationen aus den Bereichen Sport, Menschenrechte, Politik, Wirtschaft, Kunst und Unterhaltung verfolgen wir das Ziel, Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen zu beenden. Wir wollen Gesellschaften ohne Barrieren, Gesellschaften, in denen alle Menschen ihre Talente leben können. Als Zeichen der Unterstützung erstrahlen während der Paralympischen Spiele Profilbilder von Social Media Accounts sowie wichtige Gebäude rund um den Globus violett. In Österreich wurden das Wiener Rathaus und das Parlament violett beleuchtet.

