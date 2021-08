MCI goes United Nations Academic Impact

MCI nun auch auf Hochschulplattform der Vereinten Nationen vertreten | Studierende profitieren von globalem Netzwerk und attraktiven Stipendien

Innsbruck (OTS) - Internationalität zählt seit 25 Jahren zu den strategischen Zielsetzungen des MCI. Mit der nunmehrigen Mitgliedschaft bei United Nations Academic Impact (UNAI) bietet MCI | Die Unternehmerische Hochschule® Studierenden Zugang zu einem weiteren renommierten globalen Netzwerk mit großartigen Entwicklungs- und Vernetzungsmöglichkeiten. UNAI ist eine Initiative, die 2010 von Generalsekretär Ban Ki-moon ins Leben gerufen wurde und mittlerweile weltweit mehr als 1400 Organisationen in über 145 Nationen umfasst.

Internationales Netzwerk als Vorteil für Studierende

UNAI bietet mit einer Plattform für Hochschulen ein internationales Netzwerk, das durch Austausch und Kooperationen über Grenzen und Disziplinen hinweg an Lösungen für UN Nachhaltigkeitsziele wie der Bekämpfung von Klimawandel und Armut sowie der Förderung von Gesundheit und Bildung arbeitet. Die Initiative zielt darauf ab, Hochschulen weltweit enger mit den Vereinten Nationen zu verbinden und ihre Forschung, Innovation und Wissenschaft zu nutzen, um die Visionen der UNO zu erreichen sowie die Ausbildung zukünftiger Generationen von „Global Citizens“ zu unterstützen.

„Für MCI Studierende bietet UNAI interessante Möglichkeiten, in einem internationalen Netzwerk aktiv zu werden, sich an Ausschreibungen für internationale Stipendien, Wettbewerben und Fellowships zu beteiligen und an einer lebendigen Community teilzuhaben“, erklärt UN PRME Koordinatorin am MCI Regina Obexer. Mit öffentlichen Ausschreibungen oder individuellen Coachings wie der ‚Millenium Fellowship Class‘, bei der Studierende an einem Leadership Development Programm teilnehmen, werden junge Menschen während ihrer Studienzeit aktiv in Prozesse der Vereinten Nationen eingebunden, wie Nachhaltigkeit in der Gesellschaft umgesetzt werden kann.

