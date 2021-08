Oö. Volksblatt: "Hoch an der Zeit" (von Christian HAUBNER)

Ausgabe vom 24. August 2021

Linz (OTS) - In der Geschichte ist es – vor allem durch kriegerische Auseinandersetzungen – immer wieder passiert, dass Fakten geschaffen wurden. Auch mit der Besetzung der Ostukraine und der damit einhergehenden Annexion der Krim hat Russland aus der Position der Stärke heraus agiert. Ziel war dabei, gegen den zu erwartenden Protest des Westens Fakten zu schaffen. Und dieses Kalkül ist, das muss man zugeben, aufgegangen.

Umso mehr war es hoch an der Zeit, das Thema Krim sieben Jahre nach der Annexion wieder ganz nach oben auf die internationale Tagesordnung zu heben. Wobei freilich Realismus angebracht ist:

Russland wird in absehbarer Zeit sicher nicht klein beigeben und sich aus der Ostukraine wieder zurückziehen.

Daran können auch Sanktionen – die schon gar nicht – und auch Konferenzen kaum etwas ändern. Letztere sind aber dennoch wichtig. Denn die internationale Diplomatie ist ein ständiges Geben und Nehmen. Und eine Verbesserung der Sicherheitslage und die Einhaltung der Menschenrechte sind allemal möglich und darüber hinaus auch sehr lohnenswerte Ziele.

