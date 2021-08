ORF-„Tosca“-Übertragung von den Salzburger Festspielen entfällt

Wien (OTS) - Der ORF wurde von seinen Produktionspartnern bei den Salzburger Festspielen und UNITEL informiert, dass die zeitversetzte ORF-2-Live-Übertragung der „Tosca“ von den Salzburger Festspielen am Freitag, dem 27. August 2021 um 20.15 Uhr entfällt, da die an den Aufführungstagen 24. und 27. August geplante TV-Produktion aus organisatorischen und dispositionellen Gründen abgesagt werden musste. Stattdessen steht am Freitag um 20.15 Uhr die Dacapo-Episode „Zeugenmord“ der ORF/ZDF-Erfolgsreihe „Die Toten von Salzburg“ auf dem ORF-2-Programm.

