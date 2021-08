Landesrat Kaineder, OMV-Chef Seele und Aadilah Amin zu Gast bei Corinna Milborn – heute um 20:00 Uhr auf PULS 24

Rückkehr aus der Sommerpause mit den Themen Klimaschutz, Afghanistan. Kaineder zur Landtagswahl in Oberösterreich. Seele zu seinem Abschied aus der OMV

Wien (OTS) - Der Polit-Talk „Milborn“ kehrt heute um 20.00 Uhr auf PULS 24 aus der Sommerpause zurück. Zu Gast bei Moderatorin Corinna Milborn sind der Integrations- und Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) aus Oberösterreich, der bereits mitten im Landtags-Wahlkampf steckt, der scheidende OMV-Vorstandsvorsitzende und Generaldirektor Rainer Seele und die Studentin Aadilah Amin, die aus Afghanistan stammt.

Stefan Kaineder gibt einen Ausblick auf die nahende Landtagswahl in Oberösterreich am 26. September, spricht über eine mögliche Regierungsbeteiligung der Grünen, das Koalitionsklima und über seine Zeile in Sachen Klimaschutz.

Rainer Seele, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der OMV, tritt nach sechs Jahren am 31. August ab und zieht Bilanz.

Aadilah Amin stammt selbst aus Afghanistan. Als Kind kam die Studentin mit ihrer Familie nach Österreich. Sie spricht über die Lage in Afghanistan und über die Betroffenheit der Community in Österreich.

„Milborn“ Montag , 23. August 2021, um 20.00 Uhr auf PULS 24 sowie im Livestream auf der ZAPPN App.

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470