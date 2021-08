Wiener Gesundheitsförderung setzt Schwerpunkt für eine „Gesunde Nachbarschaft“

Wiener Grätzel sind noch bis Oktober Treffpunkt mit buntem WiG-Gratis-Angebot

Wien (OTS) - Mit einem bunten Mitmach-Angebot setzt die Wiener Gesundheitsförderung - WiG aktuell auf eine „Gesunde Nachbarschaft“ und ist damit in vielen Grätzeln Wiens unterwegs. „Nachbarschaft und ein gutes Miteinander haben einen hohen Stellenwert in der Gesundheitsförderung, denn gute soziale Beziehungen sind wichtige Voraussetzungen für unsere seelische und körperliche Gesundheit. Wir wollen, dass die Menschen Spaß haben, neue Kontakte knüpfen und sich in ihrer Nachbarschaft richtig wohlfühlen“, betont Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung. Genau darauf zielt das niederschwellige Mitmach-Angebot der Wiener Gesundheitsförderung ab, welches zahlreiche Grätzel in den neun Wiener Bezirken Leopoldstadt, Margareten, Mariahilf, Favoriten, Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring, Brigittenau, Floridsdorf sowie Donaustadt noch bis Oktober zu Treffpunkten für Tanzen, Philosophieren, Spielen oder aktive Freizeitgestaltung macht. Von „Rhythmus hat Power“ über „Philosophieren im Grätzel“ und das „Spielmobil“ bis hin zu „Freitags in Essling – der Club“ ist für jede und jeden das passende Angebot dabei. Ob Groß oder Klein, Jung oder Alt, allein oder gemeinsam mit anderen – alle können dabei sein und gratis mitmachen.

Rhythmus hat Power

Die Kraft des Rhythmus spüren und erleben können die TeilnehmerInnen von „Rhythmus hat Power“. Geboten wird dieses kostenlose Tanz-, Fitness- und Kreativangebot in den Bezirken Leopoldstadt, Margareten, Mariahilf, Favoriten, Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring, Brigittenau, Floridsdorf sowie Donaustadt.

Philosophieren im Grätzel

Was ist ein wirklich gutes Leben? Was ist Gemeinschaft? Was ist überhaupt Glück? Und was hat das alles mit Philosophie und dem Wohlbefinden im Grätzel zu tun? Gemeinsam wird erforscht, was die Bezirke und die Menschen für ein gesundes und selbstbestimmtes Zusammenleben brauchen. „Philosophieren im Grätzel“ findet in den Bezirken Mariahilf, Favoriten, Rudolfsheim-Fünfhaus und Floridsdorf statt.

Spielmobil

Spiel, Spaß und Überraschung für alle Altersgruppen verspricht das „Spielmobil“. Es ist in den Bezirken Leopoldstadt, Margareten, Ottakring und Brigittenau unterwegs. Mit im Gepäck: eine volle Kiste Spiel- und Zirkusmaterial. Die TeilnehmerInnen erwartet ein Potpourri von (Riesen-)Seifenblasen, Angeboten rund ums Jonglieren und vieles mehr.

Freitags in Essling – der Freizeitclub

In Essling laden abwechslungsreiche Workshops, Veranstaltungen und Aktiv-Treffs im öffentlichen Raum Groß und Klein, Junge und Junggebliebene ein, sich kennenzulernen und gemeinsam aktiv zu sein. Von Workshops zu den unterschiedlichsten Themen wie Bauen oder Theater über Aktiv-Treffs mit Singen oder Schreiben bis hin zu „bewegten“ Events wird in Essling ein breites Spektrum angeboten.

Das gesamte Angebot „Gesunde Nachbarschaft“ wird unter Anleitung durchgeführt und es wird auf die Einhaltung der jeweils geltenden Corona-Hygiene- und Abstandsregelungen geachtet. Eine Anmeldung oder Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, Interessierte können einfach vorbeikommen und mitmachen. Alle Termine und weitere Informationen sind online abrufbar unter folgenden Links: Rhythmus hat Power, Philosophieren im Grätzel, Spielmobil und Freitags in Essling – der Freizeitclub

Über das Projekt

Die „Gesunde Nachbarschaft“ ist ein Angebot im Rahmen des Programms „Gesunde Bezirke“ der Wiener Gesundheitsförderung und wird in Kooperation mit tatatino – Verein zur Kultivierung von Körperrhythmus, Wikiphilo – dem Wiener Institut für Kinderphilosophie, den Kinderfreunden und dem Büro inspirin umgesetzt.

