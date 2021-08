Toto: Elffachjackpot – 85.000 Euro warten

Solo-Zwölfer mit 6.000 Euro in Oberösterreich

Wien (OTS) - Toto nähert sich einer Premiere in der Geschichte des Spiels: Es gab am Wochenende erneut keinen Dreizehner, und das war bereits das elfte Mal in Folge. Damit geht es in der nächsten Runde um einen Elffachjackpot, der mit rund 85.000 Euro gefüllt sein wird.

Es ist dies nach Juni 2017, November 2017 und Februar 2018 der erst dritte Elffachjackpot, und sollte auch der nicht geknackt werden, so gäbe es erstmals einen Zwölffachjackpot.

Von den 18 Spielen der Toto Runde 33B endeten gleich elf mit einem Unentschieden und damit mit Tipp X. Einem Oberösterreicher gelang es als einzigem, mit einem Systemschein und dem System 1102 zwölf Spiele richtig zu tippen. Für seinen Solo-Zwölfer erhält er 6.000 Euro, und gescheitert ist er an Spiel 2, also dem Unentschieden zwischen Sturm Graz und der Wiener Austria.

In der Torwette haben die beiden Jackpots weiterhin gehalten und gehen in eine weitere Runde, denn es gab weder fünf noch vier richtig vorhergesagte Ergebnisse.

Annahmeschluss für die Runde 34A ist am Mittwoch um 17:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 33B

11fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 76.504,63 – 85.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 6.000,80 13 Elfer zu je EUR 102,50 74 Zehner zu je EUR 36,00 48 5er Bonus zu je EUR 23,10

Der richtige Tipp: X X X 2 1 / 1 1 1 X X 2 X 2 X X X X X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 2.925,12 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 781,63 Torwette 3. Rang: 12 zu je EUR 42,40 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 150.684,69

Torwette-Resultate: 0:0 2:2 1:1 1:2 2:0

