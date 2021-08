Lotto: Doppeljackpot beim Sechser - 2,2 Millionen Euro warten

Doppeljackpot auch beim Joker – es geht um 500.000 Euro

Wien (OTS) - Mit gleich zwei Doppeljackpots endete die Ziehung am vergangenen Sonntag. Somit gilt es sowohl bei Lotto als auch beim Joker am Mittwoch einen gut gefüllten Gewinntopf zu leeren.

Lotto „6 aus 45“ bietet die Möglichkeit, Doppelmillionär zu werden. Da es nun zweimal in Folge keine „sechs Richtigen“ gegeben hat, geht es beim Sechser der nächsten Runde um etwa 2,2 Millionen Euro.

Vier Spielteilnehmern glückte am Sonntag ein Fünfer mit Zusatzzahl und damit ein Gewinn von jeweils mehr als 28.000 Euro. Zwei Niederösterreicher und ein Wiener waren dabei jeweils per Quicktipp erfolgreich, ein Steirer kreuzte seinen Gewinn auf einem Normalschein an.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es keinen Sechser, und die Nutznießer davon waren wieder die 60 Gewinner eines Fünfers. Auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt, und sie gewannen damit jeweils mehr als 5.300 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Mittwoch geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich gab es ebenfalls zum zweiten Mal in Folge keine Quittung mit der richtigen Ziffernkombination, und damit wartet hier am Mittwoch Doppeljackpot Nummer zwei. Damit haben alle, die das „Ja“ zum Joker ankreuzen, die Chance auf rund eine halbe Million Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 22. August 2021

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.406.493,37 – 2,2 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 28.422,40 100 Fünfer zu je EUR 1.240,20 247 Vierer+ZZ zu je EUR 150,60 4.813 Vierer zu je EUR 42,90 6.940 Dreier+ZZ zu je EUR 13,40 78.001 Dreier zu je EUR 4,70 221.171 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 8 10 15 18 19 33 Zusatzzahl 26

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 22. August 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 60 Fünfer zu je EUR 5.305,70 3.037 Vierer zu je EUR 17,70 45.771 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 6 11 26 30 36

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 22. August 2021

DJP Joker, im Topf bleiben EUR 351.308,79 – 500.000 Euro warten 14 mal EUR 8.800,00 86 mal EUR 880,00 912 mal EUR 88,00 9.176 mal EUR 8,00 96.923 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 1 8 4 9 2

