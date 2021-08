Trauer bei WIENXTRA-Team um Heinz Vettermann

Wien (OTS) - Das Team von WIENXTRA trauert um seinen langjährigen Vorstandsvorsitzenden Heinz Vettermann. Vucko Schüchner, Geschäftsführer von WIENXTRA: „Wir sind tief betroffen von seinem plötzlichen Tod. Er war immer mit vollem Einsatz für junge Menschen in Wien aktiv. Wir verlieren einen wunderbaren Menschen.“

Heinz Vettermann war seit 1994 Vorstandsmitglied des Vereins (vormals Wiener Jugendkreis), übernahm 2011 den Vorstandsvorsitz von WIENXTRA und folgte damit Jürgen Czernhorszky nach. Erst vor wenigen Monaten, im Frühjahr 2021 übergab er den Vorsitz an Dolores Bakos, NEOS Wien Gemeinderätin und Jugendsprecherin, die seine Arbeit sehr würdigte und schätzte.

Dass Kinder und Jugendliche ihre Stadt aktiv mitgestalten, sie zu fördern und zu unterstützen war Heinz Vettermann ein wichtiges politisches Anliegen - Bildung, auch in nicht-formalen Formen, sein Kernthema. In seiner WIENXTRA-Funktion trat er leidenschaftlich für eine starke Schüler_innen-Mitgestaltung ein und unterstützte die Vernetzung von schulischen und außerschulischen Angeboten „mit voller Kraft voraus!“ Andrea Heuermann, die mit ihm viele Jahre als geschäftsführende Vorsitzende zusammenarbeitete: „Ob neue Vernetzungstreffen wie das Speed-Dating von Lehrer_innen und Anbieter_innen außerschulischer Organisationen oder seine Beteiligung am Leitbildprozess von WIENXTRA – er war ein aktiver, sehr engagierter Vorstandsvorsitzender.“

Das Team von WIENXTRA trauert um einen besonderen Menschen. Unser tief empfundenes Beileid und Mitgefühl gelten seinen Angehörigen und Freundinnen und Freunden.

