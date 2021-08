Meidling: „Kulturkreis“ lädt zur Travestie-Show am 25.8.

„DIVA’s“ im Kral-Saal, Info und Anmeldung: Tel. 0677/638 88 271

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Meidlinger Kulturkreis“ konnte die Travestie-Truppe „DIVA’s“ für einen Auftritt im „Ferdinand Kral-Saal“ (12., Hufelandgasse 2) engagieren. Am Mittwoch, 25. August, präsentieren die verwandlungsfreudigen Entertainer ihr abwechslungsreiches Erfolgsprogramm „The Show must go on“. Die Künstler beeindrucken mit attraktiven Bühnengewändern und einem Potpourri aus Live-Gesang, Tanz, Imitationen und Parodien. Um 19.00 Uhr beginnt die mitreißende Travestie-Revue. Der Zutritt ist kostenlos. Das ehrenamtlich aktive „Kulturkreis“-Team freut sich aber über Spenden. Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden um Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln ersucht. Anmeldungen zu der Veranstaltung nimmt der Verein „Meidlinger Kulturkreis“ (Präsident: Gerhard Weiß) gerne unter der Rufnummer 0677/638 88 271 entgegen. Information per E-Mail: mkk12@outlook.com.

Allgemeine Informationen:

Travestie-Ensemble „DIVA’s“: www.divas-travestie.at/

Verein „Meidlinger Kulturkreis“: https://meidlinger-kulturkreis.jimdofree.com

Kulturelle Angebote im 12. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/meidling/

