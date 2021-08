World of Windhager wurde feierlich eröffnet

Salzburger Heizungsspezialist eröffnet Ausstellungs- und Erlebniswelt

Salzburg (OTS) - Mit einer spektakulären Ausstellungs- und Erlebniswelt setzt sich der Salzburger Heizungsspezialist zum 100-jährigen Firmenjubiläum einen ganz besonderen Meilenstein. Am 20. August wurde die neue World of Windhager am Firmenstandort in Seekirchen mit zahlreichen Ehrengästen und Firmenpartnern feierlich eröffnet.

„Mit dieser einzigartigen Ausstellungs- und Erlebniswelt haben wir uns zum 100-jährigen Firmenjubiläum einen lang gehegten Traum erfüllt und ein ganz besonders Geburtstagsgeschenk gemacht“ freute sich Firmeneigentümer Gernot Windhager. „ Unser vorrangiges Ziel ist es, Windhager mit der WOW bekannter zu machen und stärker als bisher in die Öffentlichkeit und damit auch näher an seine Kunden zu rücken. Wir wollen alle unsere großen und kleinen Besucher für die Themen Energie und Umwelt aber auch für das Unternehmen Windhager begeistern “ bekräftigte Geschäftsführer Stefan Gubi.

Zahlreiche Ehrengäste darunter Landtagspräsidentin Dr. Brigitta Pallauf, Bürgermeister Konrad Pieringer, Landesrat Josef Schwaiger und Wirtschaftskammer Präsident Peter Buchmüller gratulierten Windhager und betonten in Ihren Ansprachen die große Bedeutung des Unternehmens für die Branche und den Wirtschaftsstandort. „ Wir müssen mit unseren Ressourcen so schonend wie möglich umgehen und aktiv auf unser Klima schauen. Das 100-jährige Know-how der Firma Windhager kann viel dazu beitragen, indem uns auf kreative Art und Weise gezeigt wird, welche Herausforderungen vor uns liegen und wie wir diese lösen ", so Landtagspräsidentin Dr. Brigitta Pallauf. „ Windhager hat sich in den letzten 100 Jahren beeindruckend entwickelt und die Seekirchner Gemeindegeschichte als aufstrebendes Unternehmen und verlässlicher Arbeitgeber erfolgreich geprägt “, betonte Bürgermeister Konrad Pieringer in seiner Rede. Viel Lob und Anerkennung gab es auch von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer, die ihre Glückwünsche per Videobotschaft übermittelten.



Spektakuläre Ausstellungs- und Erlebniswelt

Mehr als vier Millionen Euro hat Windhager in die Errichtung der WOW investiert. Nach den Entwürfen der Architekten Area und Zangl/Meirhofer wurde der ehemalige Ersatzteilversand am Firmensitz in Seekirchen komplett ausgehöhlt und zu einem modernen rund 3.000 Quadratmeter großer Gebäudekomplex mit verschiedenen Themenwelten umgebaut. „Staunen, Spielen, Ausprobieren“ lautet die Devise in der Heizwelt, dem Herzstück der neuen World of Windhager. An insgesamt 22 Stationen wird hier den Besuchern viel Interessantes und Wissenswertes rund um die Themen Energie und Nachhaltigkeit vermittelt – von der Entstehung der Erde als Feuerplanet über die Entwicklungsgeschichte der Heizung bis hin zu modernsten Kessel-Fertigungstechnologien. Auch die Windhager Chronik wird hier auf unterhaltsame Weise dargestellt. Beeindruckende Exponate, moderne Video-Techniken und viel spielerische Interaktion sorgen bei allen Stationen für den entsprechenden WOW-Effekt bei Groß und Klein. Wer sich über die neuesten Windhager Produkte informieren möchte, findet diese in der Produktwelt. Auch eine Trainings- und Forschungswelt sind in der neuen WOW untergebracht.

Großer Event-Bereich mit Treewalk

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der neuen World of Windhager ist die Genusswelt. Der moderne Gastronomiebereich verfügt über ein großes Auditorium und bietet damit den perfekten Rahmen für Vorträge und Veranstaltungen aller Art. Highlight der Genusswelt ist die Lounge-Bar am Dach des Gebäudes. Von dort aus können die Besucher in luftiger Höhe über den Treewalk in die Baumkrone der alten Windhager Pappel am Vorplatz des Gebäudes spazieren und einen ganz besonderen Ausblick auf Windhager und Seekirchen erleben. Windhager verfügt damit über eine einzigartige Veranstaltungs-Location im Salzburger Flachgau, die auf Anfrage auch von externen Gruppen gemietet werden kann. Die World of Windhager ist ab Mittwoch, 25. August für die Öffentlichkeit zugängig.



Windhager wächst

Windhager hat in den letzten Monaten kräftig in alle seine Standorte investiert. Nach dem Neubau der deutschen Niederlassung nahe Augsburg Ende 2017 wurde vor wenigen Wochen die neue Windhager Zentrale in der Schweiz eröffnet. Mit neuen, Lager- und Fertigungstechnologien wird derzeit die Produktionskapazität im Werk Drei in Seekirchen erweitert. Zeitgleich wird auch die Zweigstelle in Wien modernisiert. Diese soll noch diesen Herbst neu eröffnet werden. Mit diesen baulichen Maßnahmen verbunden ist auch ein massiver Ausbau der Windhager Firmenmannschaft. Kompetente Fachkräfte werden laufend gesucht.

Über Windhager

Das 1921 in Seekirchen bei Salzburg gegründete Unternehmen zählt heute mit 500 Mitarbeitern eigenen ausländischen Niederlassungen und einem internationalen Partner-Netzwerk zu Österreichs führenden Heizkesselherstellern. Produziert wird ausschließlich am Firmenstammsitz in Seekirchen bei Salzburg. Der Exportanteil beträgt zirka 70 Prozent. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des internationalen Heizungsspezialisten widmet sich vor allem der Entwicklung von hocheffizienten Heizlösungen für erneuerbare Energien.

