PK-Einladung: Neuaufstellung der pathologisch-anatomischen Sammlung

Wien (OTS) - Die weltweit einzigartige Wiener pathologisch-anatomische Sammlung dient seit über 200 Jahren der Dokumentation und Erforschung von Krankheiten. Der im Auftrag von Kaiser Joseph II. (1741 – 1790) von Josef Gerl (1734 – 1798) errichtete Narrenturm wurde generalsaniert. Im Erdgeschoss präsentieren sich 19 modern gestaltete Ausstellungsräume, die einen Einblick in Krankheitslehre und Pathologiegeschichte geben.



Der Narrenturm wurde 1784 für die Pflege von psychisch auffälligen Menschen erbaut und gilt nicht nur als Manifest für den Klassizismus in Österreich, sondern auch als Zeugnis der josephinischen Aufklärung. Die „k.k. Irrenanstalt im Narrenturm“ war die weltweit erste, allein zu diesem Zweck erbaute Einrichtung im Bereich des neu erbauten Allgemeinen Krankenhauses, in der versuchte wurde, psychische Krankheiten menschenwürdig zu behandeln, anstatt die psychisch Kranken einfach wegzusperren.

Im Jahr 1971 wurde die pathologisch-anatomische Sammlung aus Platzgründen im Narrenturm untergebracht, welches 1974 den Status eines Bundesmuseums erhielt.

2012 fand die Eingliederung des Pathologisch-anatomischen Bundesmuseums im Narrenturm in das Naturhistorische Museum Wien statt, mit der vertraglichen Auflage, das Gebäude zu sanieren.

Im Zuge der Renovierung des denkmalgeschützten Gebäudes wurde die Dauerausstellung grundlegend überarbeitet und ist nun erstmals systematisch nach den Kriterien der Krankheitslehre aufgestellt.

Diese hat das Ziel, die Inhalte der Sammlung nicht nur für Ärzt*innen, Medizinstudent*innen oder Krankenpfleger*innen, sondern auch Schüler*innen und dem interessierten Laienpublikum zu vermitteln.

Die didaktische Aufarbeitung des Themas hat sich an die vorgegebene Raumstruktur des Narrenturms mit seinen ehemaligen Zellen angepasst und macht diesen Museumsabschnitt zu etwas Einzigartigem. Aktuelle Themen und historische Aspekte werden aufgenommen.

Die Ausstellung bietet Interessierten die Möglichkeit, mehr über Krankheitsbilder und die dazu gehörenden Informationen wie Ursache, Ausprägungen und Behandlungsmethoden zu erfahren.

Ausführender Architekt der Renovierungsarbeiten des gesamten Gebäudes war Dipl. Ing. Thomas Kratschmer. Die Umgestaltung des Erdgeschosses für die neue Schausammlung erfolgte gemeinsam mit Architekt Mag. arch. Martin Kohlbauer, der auch die Innenarchitektur der Ausstellungsräume entwickelte.

Das inhaltliche Konzept wurde gemeinsam mit Fachärzt*innen entwickelt und mit den Mitarbeiter*innen des NHM Wien realisiert.

Pressematerial



Pressekonferenz: Neuaufstellung der pathologisch-anatomischen Sammlung des NHM Wien im Narrenturm

Am Dienstag, 7. September 2021, um 10.30 Uhr lädt das NHM Wien zu einer Presse-Präsentation der Neuaufstellung der pathologisch-anatomischen Sammlung für Journalist*innen ein.



Ort: Narrenturm am Areal des Alten AKH, Spitalgasse 2, 1090 Wien.



Treffpunkt: ab 10.00 Uhr am Eingang des Narrenturms.



Programm: ab 10.30 Uhr



Begrüßung und einleitende Worte

Dr. Katrin Vohland, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin des NHM Wien



Präsentation der Schausammlung der pathologisch-anatomischen Sammlung des NHM Wien:

Dr. Karin Wiltschke-Schrotta, Direktorin der Anthropologische Abteilung des NHM Wien, Projektleitung

Eduard Winter, Kustos der pathologisch-anatomischen Sammlung, Fachkonzept



Der Narrenturm, ein Gebäude der josephinischen Aufklärung

Architekt Dip. Ing. Thomas Kratschmer



Eröffnung durch Mag. Jürgen Meindl, Leiter der Sektion Kunst und Kultur, Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport



Danach: Ausstellungsrundgang mit den Mitarbeiter*innen der pathologischen Sammlung des NHM Wien



Mit der Bitte um Anmeldung unter: presse @ nhm-wien.ac.at



Datum: 07.09.2021, 10:30 - 12:00 Uhr

Ort: Narrenturm

Spitalgasse 2, 1090 Wien, Österreich

Url: https://www.nhm-wien.ac.at/presse/pressemitteilungen2021/pk_narrenturm

