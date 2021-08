ORF III am Dienstag: Zweimal Miss Marple, einmal Hercule Poirot im Agatha-Christie-Tripel

„Mord im Pfarrhaus“, „16 Uhr 50 ab Paddington“, „Mord auf dem Golfplatz“

Wien (OTS) - Endspurt für Agatha Christies Kultermittlerin Miss Jane Marple und Privatdetektiv Hercule Poirot! Diese und nächste Woche ermitteln die beiden noch im Dienstag-Hauptabend in ORF III Kultur und Information, bevor „Erbe Österreich“ aus der Sommerpause zurückkehrt. Am Dienstag, dem 24. August 2021, gilt es für Miss Marple zunächst einen „Mord im Pfarrhaus“ (20.15 Uhr) aufzuklären. Die Amateurdetektivin (Geraldine McEwan) ist in ihrem Heimatdorf St. Mary Mead zu Besuch bei Reverend Leonhard Clement (Tim McInnerny) und dessen Gattin Griselda (Rachael Stirling). Zugegen sind außerdem Maler Lawrence Redding (Jason Flemyng) und Ronald Hawes (Mark Gatiss). Das Gespräch der kleinen Gesellschaft dreht sich dabei nur um ein Thema: Wie man sich des verhassten Colonel Protheroe (Derek Jacobi) entledigen kann. Doch als dieser am nächsten Tag tot im Arbeitszimmer des Reverends aufgefunden wird, will keiner etwas mit dem Fall zu tun gehabt haben. In „16 Uhr 50 ab Paddington“ (21.50 Uhr) aus dem Jahr 2004 muss Freundin Elspeth (Pam Ferris) auf einer Bahnreise etwas Grauenvolles erleben. Im Abteil des vorbeifahrenden Zuges sieht sie einen Mord, ein Mann hat eine Frau erwürgt. Die Leiche, so schlussfolgern Jane Marple (Geraldine McEwan) und Elspeth, muss aus dem Zug geworfen worden sein. Außer sich, beschließen die beiden, die Bahnpolizei um Hilfe zu bitten, die der Schilderung der Damen jedoch keinerlei Gehör schenkt. Marple nimmt daraufhin das Ruder selbst in die Hand und bezieht vor Ort Quartier bei Inspektor Campbell (John Hannah). Ihre Ermittlungen zeigen schon bald, dass nichts so ist, wie es scheint.

Zum Abschluss ist der belgische Privatdetektiv Hercule Poirot, gespielt von David Suchet, gefragt. In „Mord auf dem Golfplatz“ (23.25 Uhr) möchte Hastings (Hugh Fraser) sein Golfhandicap verbessern und hat Poirot dazu überredet, sich in einem Golfhotel an der französischen Atlantikküste einzuquartieren. Das Golfspiel wird aber ganz schnell zur Nebensache, als Hastings in einem Bunker die Leiche des Millionärs Paul Renauld (Damien Thomas) findet. Dieser war in der Nacht zuvor nach Aussage seiner Frau von zwei maskierten Männern entführt worden.

