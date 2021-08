„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ – am 24. August in ORF 2

Zu Gast auf Burg Clam bei Familie Clam-Martinic

Wien (OTS) - Staffelfinale in Oberösterreich: Burg Clam ist die Station der vorerst letzten Ausgabe von „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“. Am Dienstag, dem 24. August, um 21.05 Uhr ist Johann-Philipp Spiegelfeld zu Gast bei Familie Clam-Martinic im Unteren Mühlviertel. Der Moderator erkundet zwei Tage lang die Felsenburg, die 1142 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Als studierter Historiker stürzt er sich diesmal mit großer Neugierde auf alte Geheimschriften, entlockt den Bewohnerinnen und Bewohnern wieder so manche Familiengeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart – und er trifft auf Butler Andy Denk, der hier einen exklusiven Lehrgang für zukünftige Butler und Butlerinnen leitet.

„Herrschaftszeiten“ ist eine Produktion des ORF hergestellt von Interspot Film. Für Buch und Regie zeichnet Martin S. Pusch verantwortlich.

