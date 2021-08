ERINNERUNG: MORGEN Dienstag, 24.8. – 11:00 Uhr: Pressekonferenz "DHL Air Austria für den europäischen Markt in Österreich gegründet"

Linz (OTS) - Nach der Corona-Krise starten die Luftfahrtbranche wieder und der Luftfrachtsektor verstärkt durch. DHL Express, weltweiter Marktführer in der Logistikbranche, hat eine neue Frachtfluggesellschaft für den europäischen Markt mit Sitz in Österreich gegründet. Der Airport Linz als zweitgrößter Frachtflughafen Österreichs profitiert von dieser guten Entwicklung im Cargo-Bereich. Zudem sichern neue Luftfahrtgesetze die Flughafenentgelte und erhöhen die Sicherheit in der Luftfahrt.

Dazu laden Staatssekretär Magnus Brunner, der CEO von DHL Express in Österreich Ralf Schweighöfer und der Geschäftsführer des Flughafen Linz, Norbert Draskovits, zu einer gemeinsamen Pressekonferenz zum Thema: "DHL Air Austria für den europäischen Markt in Österreich gegründet" ein.

