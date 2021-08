3SI Immogroup kauft großflächiges Neubau-Areal in 1030 Wien

Ankaufscoup: Wiener Immobilienentwickler intensiviert Neubauoffensive

Wien (OTS) - Grundstücke und Flächen in Wien sind nicht nur begehrt, sondern auch rar. Der 3SI Immogroup gelang nun ein mehr als herzeigbarer Coup: In ausgezeichneter Lage des 3. Bezirks konnte eine Fläche, die Raum für die Schaffung von mehreren tausend Quadratmetern Wohnfläche bietet, erworben werden.

Auf dem Gelände zwischen Arenbergpark, Rennweg und dem Einkaufszentrum Galleria ist die Errichtung von bis zu 8.000 m2 Wohnnutzfläche durch die 3SI Immogroup geplant. Das Areal kennzeichnet sich besonders durch eine exzellente Verkehrsanbindung, eine hervorragende Infrastruktur sowie ein vielfältiges Geschäfts-, Lokal- und Freizeitangebot im direkten Umfeld.

Ing. Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, zu dem nun erworbenen Objekt: „ Dieses Projekt steht ganz im Zeichen des Anspruchs der 3SI, Altes zu erhalten und Neues entstehen zu lassen. Mit der Entwicklung dieser Fläche realisiert unser Familienunternehmen ein weiteres, für den städtischen Wohnbau wichtiges Wohnprojekt! “

Stephan Pasquali, Geschäftsführer der Neubau-Sparte der 3SI Immogroup, zeigt sich ebenfalls mit dem Neuerwerb zufrieden: „ Wie angekündigt intensivieren wir nun als 3SI Immogroup unsere Aktivitäten im Bereich Neubau. Mit der nachhaltigen Errichtung von mehreren tausend Quadratmetern Wohnfläche schaffen wir für die Bundeshauptstadt notwendigen, durchdacht geplanten Wohnraum in großartiger städtischer Lage. “

Neben der nun erworbenen Fläche im 3. Bezirk, wo bereits mit der spannenden Planungsphase begonnen wurde, errichtet die 3SI Immogroup aktuell auch im 16. Bezirk (Albrechtskreithgasse/Römergasse) einen attraktiven Neubau mit über 60 Wohnungen, ein weiteres luxuriöses Neubauprojekt im 19. Bezirk steht kurz vor Verkaufsstart. Anfang des Jahres erwarb der Immobilienentwickler eine begehrte Liegenschaft in der Schumanngasse im 18. Bezirk, auch hier ist die nachhaltige Errichtung eines Neubaus mit rund 5.500 m2 Wohnfläche geplant.

Über die 3SI Immogroup

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit neuem Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell rund 100 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit vierzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

