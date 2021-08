Erfolgreiche erste Woche für Impfbusse

3.335 Menschen geimpft

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Dienstag starteten die NÖ Impfbusse ihre Tour durch das Bundesland. Drei speziell dafür umgebaute Busse machten bisher in 30 Orten in allen Landesvierteln Station. 3.335 Impfwillige nutzten das Angebot sich von Dienstag bis Samstag ohne Termin impfen zu lassen. Die Orte wurden in Abstimmung mit den jeweiligen Gemeinden ausgewählt, vorrangig jene wo keine Impfzentren oder wenige Impf-Ordinationen bisher verfügbar waren bzw. auch die Quote noch nicht so hoch war.

LH-Stv. Stephan Pernkopf und LR Ulrike Königsberger-Ludwig: „Die Organisation der Impfzentren und bei den Hausärzten war ein voller Erfolg, jetzt gibt es auch die Impfbusse, mit denen die Impfung direkt zu den Leuten kommt. Die erste Zwischenbilanz zeigt, dass das niederschwellige Angebot gut angenommen wird und trägt dazu bei noch mehr Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zu erreichen und so die Durchimpfungsrate zu steigern. Wir appellieren an alle, die bisher noch nicht impfen waren, vom neuen Angebot Gebrauch zu machen und sich impfen zu lassen.“

Der stärkste Tag war gleich der Mittwoch mit insgesamt 780 Stichen, die Ortschaft mit den meisten Impfwilligen war Laa an der Thaya, wo am Donnerstagnachmittag innerhalb von nur wenigen Stunden 207 Menschen das Angebot nutzten. Zum Einsatz kam primär der Impfstoff von BioNTech-Pfizer, sowie Johnson & Johnson. Dort wo ein zweiter Stich notwendig ist, wurde dieser gleich nach der Impfung durch das Impfbuspersonal gebucht. Somit kann die notwendige Vollimmunisierung sichergestellt werden.

Die Tour geht noch bis Ende September in über 200 weiteren Orten und bei Veranstaltungen weiter. Die Termine sind bis 11. September schon vereinbart und werden laufend aktualisiert auf www.impfung.at publiziert.

