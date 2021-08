SPÖ trauert um Rudolf Edlinger

„Mit Rudolf Edlinger haben wir einen großen Sozialdemokraten und Politiker verloren“, so Rendi-Wagner und Deutsch.

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ ist tief betroffen und trauert um Rudolf Edlinger, der im Alter von 81 Jahren verstorben ist.

Edlinger war bereits sehr früh in der SPÖ als Mitglied der Jungen Generation aktiv. Seine politische Arbeit führte er im Wiener Gemeinderat fort, wo er als Wohnbau- und Finanzstadtrat tätig war. „An erster Stelle standen für Rudolf Edlinger immer die Menschen und was er für sie tun kann“, so Deutsch. „Rudi empfand eine tiefe Verantwortung für seine politische Arbeit, der er auch immer mit Herzblut nachgekommen ist“, erzählt Deutsch. ****

Neben seinem Engagement im Wiener Gemeinderat war Edlinger für sein bundespolitisches Engagement als Finanzminister bekannt, das stets an den Menschen im Land und ihren Bedürfnissen orientiert war.

Viele kannten Rudolf Edlinger als Präsidenten des SK Rapid, wo er von 2001 bis 2013 tätig war. Ebenso war er seit 2003 Präsident des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes. Rudolf Edlinger war in vielen Bereichen aktiv, was ihn auszeichnete war seine hohe Arbeitsmoral und sein Wille Dinge anzupacken und zu verändern.

„Egal um welchen Lebensbereich es ging, Rudi war immer das Miteinander wichtig“, erzählt Rendi-Wagner. So setzte er sich unermüdlich als Präsident des Wiener Pensionistenverbandes für die Seniorinnen und Senioren der Stadt ein. Sein jahrelanger politischer Einsatz wurde schließlich im Jahr 2000 mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen der Republik gewürdigt.

SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch drücken ihr Beileid aus und sind in Gedanken bei Rudolf Edlingers Familie. „Rudi hinterlässt eine große Lücke, er wird uns unfassbar fehlen“, bedauern Rendi-Wagner und Deutsch zutiefst. (Ende) /nd

