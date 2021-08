Bundespräsident Alexander Van der Bellen tief betroffen vom Ableben von Finanzminister aD Rudolf Edlinger

Sein Herz schlug für Politik und den Fußball

Wien (OTS) - "Die Nachricht vom Tod von Rudolf Edlinger macht mich tief betroffen. Mit großer Leidenschaft hat Rudolf Edlinger Jahrzehnte lang das politische Geschehen in Österreich geprägt, zunächst als Gemeinde-und Stadtrat in Wien und dann als Finanzminister der Republik. Ich habe ihn in meiner Zeit im Parlament als sozial verantwortungsvollen Politiker sehr geschätzt, und es war immer eine Freude mit ihm zu diskutieren. Besonders in Erinnerung bleibt mir sein ausgeprägter Sinn für Humor.

In Erinnerung bleibt aber auch sein unbeirrbares Engagement für soziale Gerechtigkeit und seine antifaschistische Grundhaltung, die sich zuletzt in seinem Wirken als Präsident des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands manifestierte. Als begeisterter Fußballanhänger hat er jahrelang als Präsident auch die Geschicke des SK Rapid geleitet. Mein Mitgefühl gehört in diesem traurigen Moment seiner Familie und seinen Angehörigen", sagt Bundespräsident Alexander Van der Bellen anlässlich des Ablebens von Alt-Finanzminister Rudolf Edlinger.

