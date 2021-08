Eröffnung des Kreuzgang-Kellers auf Schloss Gobelsburg

LH Mikl-Leitner: Weltweit einzigartiges Monument

St. Pölten (OTS/NLK) - „Der Wein ist einer der charmantesten Botschafter Niederösterreichs. Das spürt man hier im Schloss Gobelsburg ganz besonders, wo sich Geschichte und Genuss vereinen und Tradition spür- und fühlbar ist“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am gestrigen Freitag bei der Eröffnung des Kreuzgang-Kellers auf Schloss Gobelsburg und verwies dabei auf gleich vier Jubiläen: 850 Jahre Schloss Gobelsburg als Weingut des Stiftes Zwettl, 25 Jahre Leitung des Weinguts durch Michael Moosbrugger, der zudem heuer seinen 55. Geburtstag feiert und seit nunmehr 15 Jahren die Geschicke der Traditionsweingüter Österreichs leitet.

„Mit Weitsicht und Unternehmergeschick, mit Kompetenz, Herzblut und viel Mut haben Michael und Eva Moosbrugger auf Schloss Gobelsburg den Balanceakt geschafft, ein unglaublich schönes historisches Bauwerk und ein erfolgreiches Unternehmen zu vereinen und den altehrwürdigen Geist mit den Ansprüchen der Zukunft zu verbinden“, sagte die Landeshauptfrau, der im neuen Kreuzgang-Keller ein eigenes Weinfass gewidmet ist.

„Dieser Kreuzgang-Keller ist ein weltweit einzigartiges Monument, eine Attraktion für Gäste aus der ganzen Welt mit Affinität zu Wein und Kulinarik und ein in guter Winzertradition gelegtes Fundament für eine positive Entwicklung in den nächsten 500 Jahren“, meinte Mikl-Leitner abschließend.

Der neue Kreuzgang-Keller, ein Erweiterungsbau, ist in drei Jahren Bauzeit entstanden. Seine Bauweise erinnert an die Architektur und Symbolik der Zisterzienser, verzichtet zur Gänze auf Stahlbeton und verkörpert die Ideale der Winzer wie Naturverbundenheit und Natürlichkeit. Die zwei ineinander geschachtelten Kreuzgänge werden von vier, an den Handschriften des 12. Jahrhunderts orientierten Texttafeln zum Thema der Wandlung des Menschen dekoriert.

Nähere Informationen beim Weingut Schloss Gobelsburg unter 02734/2422 und www.gobelsburg.at.

