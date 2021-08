ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - (KW 34 von 23. August 2021 bis 29. August 2021)

Änderungen vorbehalten

Montag, 23. August 2021

Arbeitsbesuch von BM Alexander Schallenberg in Kiew (u.a. Gründungsveranstaltung der Krim Plattform)

Dienstag, 24. August 2021

Arbeitsbesuch von BM Alexander Schallenberg gemeinsam mit BM Karl Nehammer in Vilnius

Mittwoch, 25. August 2021

BM Alexander Schallenberg empfängt seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow (Minoritenplatz 8, 1010 Wien)

Freitag, 27. August 2021

10:00-11:00 BM Klaudia Tanner nimmt an der Kommandoübergabe des Jägerbataillons 12 teil (Ostarrichi-Kaserne, Schönbichl 36, 3300 Amstetten)

14:30 EP-Vizepräsident Othmar Karas diskutiert im Rahmen des BürgerInnen Forum Europa mit BM Leonore Gewessler und dem Vorstandsdirektor der Flughafen Wien AG Günther Ofner zum Thema Wirtschaft und Umwelt (IST Austria, Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg)

18:00 BM Klaudia Tanner nimmt am Festakt Angelobung in Hagenbrunn teil (2102 Hagenbrunn, Dorfplatz)

Samstag, 28. August 2021

39. ordentlicher Bundesparteitag der Volkspartei (VAZ St. Pölten, Kelsengasse 9, 3100 St. Pölten)

EP-Vizepräsident Othmar Karas hält beim Welterbefest in Baden, im Zuge des Festakts zur Eintragung der Great Spa Towns of Europe in die Liste des UNESCO Welterbe, eine Eröffnungsrede

