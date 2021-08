Bäckerei Danecker digitalisiert Geschäftsprozesse

LR Danninger besuchte den mit der Förderaktion „digi4Wirtschaft“ unterstützten Betrieb Bäckerei Danecker in Amstetten

St. Pölten (OTS/NLK) - Der Bäckereibetrieb Danecker aus Amstetten wurde mit der Förderaktion digi4Wirtschaft von Land Niederösterreich und Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) unterstützt. Dadurch wurde es für die Bäckerei Danecker möglich, die Geschäftsprozesse und die Kommunikation zwischen Zentrale und den zehn Filiale zu digitalisieren und zu verbessern.

Digitalisierungslandesrat Jochen Danninger besuchte den Bäckereibetrieb und zeigte sich von den Vorhaben im Bereich der Digitalisierung begeistert. So wie dieser Mostviertler Betrieb wurden über 1.530 Betriebe mit der Digitalisierungsförderung „digi4Wirtschaft“ unterstützt. Rund 20 Millionen Euro an Fördermittel wurden ausgezahlt und damit über 56 Millionen Euro an Investitionen in Niederösterreich im Bereich Digitalisierung ausgelöst.

„Die Corona-Krise hat uns in allen Bereichen enorm gefordert. Was jedoch von der Krise bleiben wird, ist die große Bedeutung der Digitalisierung. Wir nutzen diesen Digitalisierungsschwung, um gestärkt nach dieser Krise gemeinsam durchzustarten. Dabei unterstützen wir die Betriebe unter anderem mit der erfolgreichen Förderaktion digi4Wirtschaft, um den digitalen Wandel aktiv anzugehen“, betont Digitalisierungslandesrat Jochen Danninger.

Der Bäckereibetrieb Danecker betreibt derzeit zehn Filialen in der Region von Amstetten bis Linz. 2014 übernahm Richard Palmetzhofer, der davor bereits sieben Jahre über eine OG gemeinsam mit Herrn Danecker Miteigentümer war, den Betrieb. „Die Förderaktion digi4Wirtschaft hat es uns ermöglicht für die relevanten Bereiche des Betriebes ein praktisches Konzept zu entwickeln, um diese über einen Touch-Bildschirm einfach darstellen zu können“, zeigt sich Inhaber und Geschäftsführer Richard Palmetzhofer begeistert.

Nähere Informationen: Büro LR Danninger, Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail: andreas.csar @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse