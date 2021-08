Rotes Kreuz – Pressetermin: Einladung zu Drohnen-Premiere

In Österreich wird zum ersten Mal eine Blutkonserve per Drohne ausgeliefert. Einladung zum Flug mit Pressekonferenz.

Wien (OTS) - Drohnen werden für Blaulichtorganisationen immer wichtiger. Was gibt es schon für Einsatzgebiete und was könnte in Zukunft möglich sein? Das Rote Kreuz zeigt das mit einem symbolischen Flug von der Rotkreuzbezirksstelle Lilienfeld ins nahegelegene Landesklinikum. Überstellt wird eine Blutkonserve, völlig automatisch. Wie bedeutend ist das, was steckt technisch dahinter und was bringt das der Gesellschaft?



Ihre Gesprächspartner:



Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes



Holger Friehmelt, Leiter des Instituts für Luftfahrt, FH JOANNEUM, Graz

Im Anschluss stehen auch die Projektpartner Thales und EHang (FACC) für Fragen zur Verfügung.



Zeit: Mittwoch, 25. August

Ort: Lilienfeld, Niederösterreich



Ablauf mit Teilnahmemöglichkeit:



9.30-10.30 Uhr, Vorbereitung, Beladung und Abflug, Rotkreuz-Bezirksstelle Lilienfeld, Liese Prokop Str. 8, 3180 Lilienfeld.



10:45 Uhr, Landung beim Landesklinikum Lilienfeld, Landesklinikum Lilienfeld, Im Tal 2, 3180 Lilienfeld, Parkplatz



11 Uhr, Im Anschluss Pressekonferenz im Landesklinikum



Für diese Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Anmeldung unter: presse @ roteskreuz.at

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Stefan Müller

Österreichisches Rotes Kreuz, Medienservice

Tel.: +43/1/589 00-352

Mobil: +43/664 122 31 37

stefan.mueller @ roteskreuz.at