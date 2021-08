FP-Seidl: Hacker lebt seine Ein- und Zusperrphantasien auf Kosten aller Wienerinnen und Wiener aus

Statt Sophienspital auszubauen wird es zugesperrt

Wien (OTS) - Der Gesundheitssprecher der FPÖ-Wien, LAbg. Wolfgang Seidl, reagiert auf den rot-pinken Plan, die Krankenanstalt Sophienspital zusperren und stattdessen ein „urbanes Zentrum“ errichten zu lassen.

„Bei SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker scheinen seine Ein- und Zusperrphantasien zu einem ernstzunehmenden, für die Wiener Bevölkerung zum Teil sogar gefährlichen Fetisch geworden zu sein“, merkt Seidl an. Eine wachsende Stadt, so wie Wien sie ist, bräuchte laut Seidl „mehr statt weniger Gesundheitseinrichtungen und Krankenhäuser“.

„Hacker taugt als Gesundheitsstadtrat leider gar nichts. Vielleicht sollte er sich lieber in einer Justizanstalt bewerben, wo er seinen Zusperrwahn den ganzen Tag an Zellentüren und Gittern ausleben kann. Unsere Wiener Gesundheitsversorgung ist keine Spielwiese für selbsternannte Kerkermeister“, so Seidl abschließend. (Schluss)



