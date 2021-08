Soforthilfe für Halleiner Unwetter-Betroffene

Huttegger Handel und Mapei stellen unbürokratisch und kostenlos 4 Paletten Fliesenkleber Keraflex Maxi zur Verfügung.

Salzburg/Hallein (OTS) - Nach der schweren Unwetterkatastrophe, die vor wenigen Tagen große Teile Österreichs überrascht hat, bleiben nun die Schäden, die die zahlreichen Betroffenen vor unerwartete Herausforderungen stellen. Die Bezirkshauptstadt Hallein im Tennengau war von den Überflutungen besonders stark betroffen. Unglaubliche Wassermassen haben eine Spur der Verwüstung durch den Ort gezogen und enorme Schäden hinterlassen, die nun nach dem Abklingen der Wassermengen sichtbar werden.

Hilfe für Betroffene:

Soforthilfe für die Unwetter-Schäden bietet jetzt die Firma Huttegger, der regionale Spezialist in Hallein und Salzburg für Fliesen, Parkett und Vinyl, gemeinsam mit dem Partnerbetrieb MAPEI, dem Qualitätslieferanten für Bauchemie und Baustoffe.

„Wir helfen dort, wo es jetzt am dringendsten benötigt wird und die Schäden von der Versicherung nicht entsprechend abgedeckt sind, mit dem kostenlosen MAPEI Fliesenkleber und Spezialaktionen“, erklärt Geschäftsführer Florian Huttegger. Bei Huttegger Handel gibt es jetzt den Fliesenkleber Keraflex Maxi S1 gratis als Soforthilfe, der von MAPEI kostenlos zur Verfügung gestellt wird. „Nur gemeinsam sind wir stark, besonders in herausfordernden Zeiten“, weiß Mag. Andreas Wolf, Geschäftsführer der MAPEI Austria GmbH, „Wir stellen dafür 4 Paletten des Fliesenklebers Keraflex Maxi S1 zur Verfügung, der schnell und unbürokratisch nach Vorlage der Bescheinigung, ausgestellt durch die Gemeinde Hallein, bei unserem Partner Firma Huttegger abgeholt werden kann“ so Wolf. Darüber hinaus gibt es auf alle Fliesen- und Bodenbeläge von Firma Huttegger Groß- & Einzelhandel für Fliesen, Parkett & Vinyl eine 20 Prozent Sonderaktion.

Rückfragen & Kontakt:

Huttegger Groß- und Einzelhandel

Glaneckerweg 5

5400 Hallein



Tel: 06245 76486



www.huttegger-handel.com



www.mapei.at