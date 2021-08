Matrixport stellt leitende Angestellte ein, um seine globale Expansion voranzutreiben

Singapur (ots/PRNewswire) - Matrixport, Asiens am schnellsten wachsende Finanzdienstleistungsplattform für digitale Vermögenswerte, hat sein Führungsteam mit der kürzlichen Ernennung von Justin Buitendam und Omid Zadeh als Direktoren für Geschäftsentwicklung und Vertrieb erweitert. Diese Neueinstellungen sind Teil eines umfassenderen Programms zur Akquisition von Talenten, um die Kapazitäten zur Unterstützung der globalen Expansion von Matrixport zu erweitern.

Justin, der in Australien ansässig ist, verstärkt das Geschäftsentwicklungsteam in Asien, während Omid, der in Großbritannien ansässig ist, die Geschäftsentwicklung in EMEA leiten wird.

Nach leitenden Positionen im Handel und Portfoliomanagement bei Unternehmen wie Macquarie Bank, Transmarket Group, RKR Capital und Refco verfügt Justin über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Derivatebereich. Er bringt eine Fülle von Erfahrungen im Bereich der Geschäftsentwicklung mit und wird mit dem globalen Netzwerk von Matrixport zusammenarbeiten, um die Geschäftsentwicklungsstrategie und die Engagements zu gestalten.

Omid verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im elektronischen Handel und im Multi-Asset-Vertrieb in den Bereichen Devisen, Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Futures und Optionsderivate. Er hatte leitende Vertriebspositionen bei ICAP und der Londoner Börse inne und wird die Strategie und das Engagement von Matrixport für institutionelle Kunden in EMEA vorantreiben.

John Ge, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von Matrixport, kommentierte diese Ernennungen mit den Worten: "Wir freuen uns, Justin und Omid bei uns begrüßen zu dürfen. Die Stärkung unserer internationalen Management-Bank ist der Schlüssel zur Verwirklichung unserer Vision, die bevorzugte Plattform für digitale Vermögenswerte aus einer Hand zu sein. Mit ihrer gemeinsamen Erfahrung werden sie eine wichtige Rolle bei der Einführung der nächsten globalen Welle von Kryptowährungsnutzern spielen."

Nach der erfolgreichen Serie-C-Finanzierungsrunde und einer Bewertung von über 1 Milliarde US-Dollar plant Matrixport, seine globale Expansion fortzusetzen und sich Lizenzen für den Betrieb in weiteren Ländern zu sichern. Sein exponentielles Wachstum wurde durch robuste technologische Fähigkeiten und innovative Produktangebote, wie das weltweit erste Krypto-Doppelwährungsprodukt, vorangetrieben.

Kürzlich hat Matrixport eine "Lite"-Version der Matrixport-App eingeführt, die darauf abzielt, die Kundenerfahrung für diejenigen zu verbessern, die gerade erst mit dem Krypto-Investieren begonnen haben.

Informationen zu Matrixport

Matrixport ist die am schnellsten wachsende Finanzdienstleistungsplattform für digitale Vermögenswerte in Asien. Mit einem verwalteten und verwahrten Vermögen von 10 Milliarden US-Dollar bietet es Krypto-Finanzdienstleistungen aus einer Hand mit einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von über 5 Milliarden US-Dollar. Das Angebot umfasst Cactus Custody(TM), Spot-OTC, Fixed Income, strukturierte Produkte, Kreditvergabe sowie Vermögensverwaltung.

Matrixport mit Hauptsitz in Singapur hat es sich zur Aufgabe gemacht, Krypto für jedermann einfach zu machen, und sein Motto lautet "Get More From Your Crypto". Das Unternehmen verfügt über Lizenzen in Hongkong und der Schweiz und beschäftigt über 220 Mitarbeiter, die sowohl Institutionen als auch Privatkunden in Asien und Europa betreuen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.matrixport.com.

