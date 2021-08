Plug and Play akzeptiert 92 Startups für Programmrunde Herbst 2021

Sunnyvale, Kalif. (ots/PRNewswire) - Plug and Play hat 92 Start-ups zur Teilnahme an seiner Herbst 2021-Runde Diese Unternehmen wurden in eines der folgenden Programme aufgenommen, die bis Juni laufen: Agtech, Marke & Handel, Lebensmittel & Getränke, Medien & Werbung, Neue Materialien und Verpackungenund Lieferkette. Von den 92 ausgewählten Start-ups haben 47 % ihren Sitz außerhalb der USA und repräsentieren eine Vielzahl von Ländern wie Australien, Kanada, Costa Rica, Deutschland, Indien, Großbritannien und andere. Die vollständige Liste der Start-ups ist auf der Website von Plug and Play zu finden: https://bit.ly/pnptcfall2021

"Wir hatten das Glück, in 22 Start-ups zu investieren, die zu Einhörnern wurden. Viele von ihnen haben Programme wie die 92 Start-ups durchlaufen, die wir heute angenommen haben", sagte George Damouny, Partner bei Plug and Play Ventures. "Wir sind begeistert, dass wir diese großartigen Start-ups mit Unternehmen zusammenbringen können, die sich für Innovation einsetzen. Durch diese Programme erhalten diese Start-ups einen noch nie da gewesenen Zugang zu unseren Unternehmenspartnern, und wir freuen uns, einen kleinen Teil zu ihrem Erfolg beitragen zu können, in der Hoffnung, in viele von ihnen auf ihrem Weg zu investieren.

In den nächsten drei Monaten erhalten die ausgewählten Start-ups die Möglichkeit, an Networking-Veranstaltungen, Mentorensitzungen, Fokuswochen, privaten Dealflow-Sitzungen und mehr teilzunehmen, um ihre Chancen auf exklusive Pilotprojekte, POCs, neue Kunden und Investitionen zu erhöhen. Sie werden vollständig in das globale Netzwerk von Plug and Play mit über 30.000 Start-ups, 500 branchenführenden Unternehmenspartnern und Hunderten von Risikokapitalfirmen und Investoren eingebunden. Für die Teilnahme von Startups ist kein Eigenkapital erforderlich.

Die ausgewählten Start-ups werden die Programme Mitte Oktober im Rahmen des Herbst Summit 2021 von Plug and Play abschließen. Bitte melden Sie sich, wenn Sie einen Platz reservieren möchten.

