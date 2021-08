Stonebranch wird gewürdigt im Gartner® Hype Cycle(TM) für den I&O Automation Report 2021

Alpharetta, Ga. (ots/PRNewswire) - In diesem Bericht untersucht Gartner automatisierungsorientierte Technologien, die einen schnelleren Mehrwert liefern, die Effizienz verbessern und die Kosten optimieren.

Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen zur Service-Orchestrierung und -Automatisierung (SOAP), gab bekannt, dass Gartner das Unternehmen in seinem Bericht "Hype Cycle for I&O Automation, 2021 " in der Kategorie "Service-Orchestrierung und Automatisierungsplattformen" als Musteranbieter anerkannt hat.

"Wir sind stolz darauf, von Gartner im diesjährigen Hype Cycle Report anerkannt zu werden", sagt Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. "Dieser Bericht hilft I&O-Führungskräften, besser zu verstehen, wie und wann sie in Technologie investieren sollten, und bestätigt unserer Ansicht nach den grundlegenden Geschäftswert sowohl der SOAP-Kategorie als auch des Stonebranch Universal Automation Center (UAC)."

Laut dem Bericht "erfordern digitale Ökosysteme, die über das lokale Rechenzentrum hinausgehen, ein Umdenken bei der Ausführung von Geschäftsprozessen" Der Bericht erklärt auch: "I&O-Führungskräfte müssen [SOAP]-Plattformen für die Service-Orchestrierung und -Automatisierung nutzen, um kundenorientierte Agilität als Teil von Cloud-, Big-Data- und DevOps-Initiativen zu fördern."

"Die Automatisierung hat seit den Tagen der traditionellen Batch-Auftragsplanung einen langen Weg zurückgelegt. UAC ist führend bei der Automatisierung von IT-Prozessen in Echtzeit, und unsere Kunden haben ein ganz neues Maß an Kontrolle und Transparenz gewonnen", so Giuseppe Damiani. "Die Möglichkeit, automatisierte Prozesse zwischen On-Premises- und Cloud-Technologien innerhalb einer hybriden IT-Umgebung zu orchestrieren, ist für unsere Kunden ein echter Wendepunkt."

Die Hype Cycles von Gartner bieten eine grafische Darstellung des Reifegrads und der Akzeptanz von Technologien und Anwendungen sowie ihrer potenziellen Relevanz für die Lösung echter Geschäftsprobleme und die Nutzung neuer Chancen.

Haftungsausschluss von Gartner:

Gartner unterstützt keine bestimmten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen genannt werden, und rät Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen zu wählen. Vielmehr bestehen die von Gartner veröffentlichten Forschungspublikationen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.

GARTNER und Hype Cycle sind eingetragene Warenzeichen und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. bzw. seiner Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Informationen zu Stonebranch

Stonebranch baut IT-Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen, die IT-Umgebungen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben zu einer hochentwickelten Echtzeit-Business-Service-Automatisierung verwandeln. Unabhängig vom Grad der Automatisierung ist die Plattform von Stonebranch einfach, modern und sicher. Mit der Universal Automation-Plattform von Stonebranch können Unternehmen Arbeitslasten und Daten nahtlos über Technologie-Ökosysteme und Silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und verfügt über Kontakt- und Unterstützungspunkte in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch betreut einige der weltweit größten Institutionen in den Bereichen Finanzen, Produktion, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie.

