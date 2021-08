Lotto: Mit einem Jackpot ins Wochenende – 1,3 Millionen Euro warten

Jackpot auch beim Joker – es geht um 300.000 Euro

Wien (OTS) - Zwei Zwanziger-, zwei Dreißiger- und zwei Vierziger-Zahlen – am Mittwoch waren eher hohe Zahlen bei Lotto angesagt, und das war nicht so ganz nach dem Geschmack der Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer. Es gab keinen Sechser, womit am Sonntag ein Jackpot zur Ausspielung kommt, der mit rund 1,3 Millionen Euro gefüllt sein wird.

Mit „fünf Richtigen“ sowie der Zusatzzahl 17 kamen zwei Spielteilnehmer zu einem Gewinn von jeweils rund 40.000 Euro. Ein Oberösterreicher kreuzte seinen Gewinn im vierten von zwölf Tipps auf einem Normalschein an, ein Vorarlberger war ebenfalls mit dem vierten Tipp erfolgreich, er versuchte sein Glück mit zehn Quicktipps.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus entsprachen die sechs gezogenen Zahlen nicht den Vorstellungen der Spielteilnehmer. Es gab keinen Sechser, und die Aufteilung der Gewinnsumme auf die Fünfer bescherte hier 23 Gewinnern jeweils rund 10.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich gab es auch keinen Wettschein mit der richtigen Ziffernkombination, und so wartet am Sonntag ein Jackpot mit rund 300.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 18. August 2021

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 579.657,80 – 1,3 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 39.851,40 54 Fünfer zu je EUR 1.610,10 179 Vierer+ZZ zu je EUR 145,70 2.840 Vierer zu je EUR 51,00 4.488 Dreier+ZZ zu je EUR 14,50 46.944 Dreier zu je EUR 5,50 164.247 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 22 27 30 39 41 42 Zusatzzahl 17

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 18. August 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 23 Fünfer zu je EUR 9.999,10 1.689 Vierer zu je EUR 23,00 28.058 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 14 17 18 29 34 38

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 18. August 2021

JP Joker, im Topf bleiben EUR 153.610,06 – 300.000 Euro warten 6 mal EUR 8.800,00 66 mal EUR 880,00 762 mal EUR 88,00 7.282 mal EUR 8,00 74.987 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 3 8 4 1 7 9

