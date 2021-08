FPÖ – Hafenecker: Unfertiges 1-2-3-Ticket bringt Ministerin Gewessler Sieg in Peinlichkeitswertung!

Wegen Inkompetenz zu Vertragsabschlüssen mit dem Verkehrsverbund Ostregion werden fast vier Millionen Bürger in drei Bundesländern vom „Klimaticket Now“ ausgegrenzt

Wien (OTS) - „Das von der grünen Verkehrsministerin Gewessler gestern als ihr Erfolg verkaufte und in ,Klimaticket Now´ umbenannte 1-2-3-Ticket ist in Wahrheit ein Sieg in ihrer höchstpersönlichen Peinlichkeitswertung“, kritisierte FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA und verwies darauf, dass das ab 26. Oktober geltende Ticket im gesamten Bereich des Verkehrsverbunds Ostregion keine Gültigkeit haben wird.

„Die Ostregion ist ein wichtiger Verkehrsraum. Es ist daher ungeheuerlich, dass mit Wien, Niederösterreich und Burgenland drei Bundesländer und damit fast vier Millionen Bürger von diesem Klimaticket einfach ausgeschlossen werden. Man wird die Gründe genau beleuchten müssen, warum Ministerin Gewessler in rund eineinhalb Jahren keinen Vertrag mit dem Verkehrsverbund Ostregion zusammengebracht hat und die Vertragsabschlüsse in den anderen Bundesländern auch nur häppchenweise vonstattengingen. Geschwindigkeit und Arbeitseifer legen Gewessler und die Grünen offenbar nur an den Tag, wenn es um Straßenbaublockaden oder neue Belastungen für die Bürger geht, wie sie es bei der NoVA-Erhöhung und der geplanten CO2-Steuer-Einführung bewiesen haben“, so Hafenecker weiter.

Die grüne Verkehrsministerin feiere daher einen Erfolg, den es gar nicht gebe. „Es ist unübersehbar, dass sich die Grünen bereits Anleihen an der Showpolitik der ÖVP genommen haben. Gerade im Verkehrsbereich ist das aber zu wenig, hier erwarten sich die Bürger engagierte Arbeit und zukunftsweisende Lösungen anstatt substanzloser Selbstbeweihräucherung von Regierungsmitgliedern“, betonte Hafenecker.

