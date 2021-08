Helga Krismer: „Johanna Mikl-Leitner muss Verhandlungen für Klimaticket nun selber übernehmen“

Grüne Oppositionsführerin erwartet sich ein Ende der Blockadepolitik des Verkehrslandesrates Schleritzko

Die Zeit des Blockierens des österreichweiten Klimatickets durch den NÖ Landesrat Schleritzko muss nun ein Ende haben und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner soll selbst im Sinne der Niederösterreicher*innen die Verhandlungen übernehmen Helga Krismer

St. Pölten (OTS) - „ Die Zeit des Blockierens des österreichweiten Klimatickets durch den NÖ Landesrat Schleritzko muss nun ein Ende haben und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner soll selbst im Sinne der Niederösterreicher*innen die Verhandlungen übernehmen “, so die Grüne Oppositionsführerin Helga Krismer.



Die gestrigen Diskussionen um das Klimaticket und die Blockadehaltung aus Niederösterreich zeigen ganz deutlich, dass in unserem Bundesland immer noch nicht die Zeichen der Zeit erkannt wurden. Die Klimakatastrophe steht vor der Türe und der Landesrat propagiert lieber Straßen, anstatt sich anständig um eine klimafreundliche Mobilität für die Niederöstereicher*innen einzusetzen.



„Ich erwarte mir daher von der Landeshauptfrau ein Zurückpfeifen ihres untätigen Landesrates und die Übernahme der Verhandlungen. Nur so können wir im Herbst zu einer Lösung in der Ostregion kommen und das Klimaticket österreichweit für alle Öffis verfügbar machen. Jetzt ist Schluss mit den Schönwetterreden im Klimaschutz und in der Verkehrspolitik – nun müssen rasch Taten der Landeshauptfrau im Sinne der Niederösterreich*innen und den Klimaschutzes folgen. Übernehmen Sie die Verantwortung und setzen sie das Klimaticket in Niederösterreich um“, appelliert Krismer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Pinnow

Pressesprecher der Grünen NÖ



Die Grünen im NÖ Landtag

Neue Herrengasse 1/Haus 1/2. Stock

3100 St. Pölten

Telefon Büro: 02742/9005 16702

Telefon mobil: 0676/944 72 69

michael.pinnow @ gruene.at

www.noe.gruene.at