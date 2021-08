Schramböck: Sechs Unternehmen für Staatspreis Innovation 2021 nominiert

Sechs Unternehmen aus der Steiermark, OÖ, Salzburg, Vorarlberg und Wien wurden für den Staatspreis Innovation nominiert. Die GewinnerInnen werden von BM Schramböck ausgezeichnet.

Wien. (OTS) - Am 03. November 2021 verleiht Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort den Staatspreis Innovation an Österreichs innovativstes Unternehmen. Eine Expertenjury hat dazu sechs innovative Projekte ausgewählt. Diese Unternehmen haben sich aus insgesamt 25 über die Landesinnovationswettbewerbe entsandte Projekte durchgesetzt und haben damit die Chance, die höchste Auszeichnung für innovative Unternehmen zu erhalten.

„Die Corona-Pandemie hat bei uns nicht nur einen enormen Digitalisierungs- und Innovationsschub ausgelöst, sie hat auch gezeigt, dass Unternehmen jede Krise meistern können. Um diese Innovationskraft weiter zu unterstützen, verleiht das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort daher heuer bereits zum 41. Mal den Staatspreis Innovation als höchste staatliche Auszeichnung für herausragende innovative Projekte“ , sagt Bundesministerin Schramböck anlässlich der Nominierung der besten Projekte.

Der Staatspreis Innovation wird vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) vergeben und von der aws organisiert und durchgeführt.

Auch heuer werden im Rahmen der Staatspreis-Veranstaltung wieder Sonderpreise verliehen. VERBUND verleiht den Sonderpreis VERENA. Ausgezeichnet werden Unternehmen, die in den Bereichen Elektrizitäts- und Energiesysteme, Energieeffizienz/-management, Versorgungssicherheit, Netzstabilität und Elektromobilität oder Einsatz erneuerbarer Energien Innovationen durchgeführt haben. Im Vordergrund steht die Kooperation von Forschung und Wirtschaft. Zudem zeichnet die Wirtschaftskammer Österreich das innovativste kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit dem Sonderpreis ECONOVIUS aus.

Die sechs nominierten Unternehmen für den Staatspreis Innovation 2021

Aus der Steiermark:

- Carbomed Medical Solutions GmbH mit dem Projekt „breathe ilo“: Fruchtbarkeitstracker für die Frau durch eine einzigartige Atemgasanalyse.

- NXP Semidconductors Austria GmbH & Co KG mit dem Projekt “Ranger 4 - Precision and Security for Smart Access“: Intelligente und sichere Mobilitätslösung für den Fahrzeugzugang.

Aus Oberösterreich:

- Rosenbauer International AG mit dem Projekt „Electric Fire and Rescue Vehicle System RT“: Erforschung und Entwicklung von Einsatzfahrzeugen für zukünftige Umwelt- und Systemanforderungen.

Aus Salzburg:

- Senoplast Klepsch & Co GmbH mit dem Projekt „Innovative, schmutzabweisende, seidenmatte Möbelfolie“: Herstellung einer kratzfesten, widerstandsfähigen Schutzfolie für Möbel.

Aus Vorarlberg:

- Tridonic GmbH & Co KG mit dem Projekt „SIDEREA – Intelligente Straßenbeleuchtung für Smart Cities“: Moderne und ökologische Außenbeleuchtung.

Aus Wien:

- UpNano GmbH mit dem Projekt „Eine neue Dimension im (biokompatiblen) 3D Druck“: Die NanoOne Plattform bietet ein neues und innovatives Verfahren für die wirtschaftliche Fertigung von Kunststoffmikrobauteilen mit Strukturdetails kleiner als 0,01 mm.

Die fünf Nominierten für den ECONOVIUS

* Dr. Bohrer Lasertec GmbH mit dem Projekt „Better than new. Hochleistungs-Hochfrequenz-Verstärker im Planardesign für industrielle CO2-Laser“

* medPhoton GmbH mit dem Projekt „ImagingRing m“

* Prewave GmbH mit dem Projekt „Prewave Supply Chain Risk Intelligence“

* Rezi Microfaserprodukte GmbH mit dem Projekt „Copper+ by rezi“

* Seven Bel GmbH mit dem Projekt „Akustische Kamera 2.0“

Die drei Nominierten für den VERENA powered by VERBUND

* EET - Efficient Energy Technology GmbH in Kooperation mit der TU Graz mit dem Projekt „SolMate - Photovoltaik und Speicher zur Selbstinstallation“

* Wacker Neuson Linz GmbH in Kooperation mit Linz Center of Mechatronics mit dem Projekt „ET17e: Weltweit erster 1,7 Tonnen Zero-Tail Minibagger mit elektrischem Antrieb“

* LAMBDA Wärmepumpen GmbH in Kooperation mit MCI – Management Center Innsbruck mit dem Projekt „Effizienzrekord mit deutlichem Vorsprung bei Luftwärmepumpen durch neuentwickelte Prozessführung“



Weitere Informationen zum Staatspreis finden Sie auf der Webseite www.staatspreis.at.

