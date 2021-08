Dirndlgwandsonntag in Niederösterreich am 12. September

LH Mikl-Leitner: „Das Tragen von Tracht und Dirndln ist Teil unserer Kultur“

St. Pölten (OTS/NLK) - Am 12. September lädt die Volkskultur Niederösterreich wieder zum Tragen von Dirndl und Tracht ein. In ganz Niederösterreich stehen am „Dirndlgwandsonntag“ Feste, Gottesdienste und vieles mehr unter diesem Motto. Die Initiative „Wir tragen Niederösterreich“ der Volkskultur Niederösterreich, die inzwischen von 21 Partnern unterstützt wird, stellt seit dem Jahr 2009 das Landesbewusstsein Niederösterreichs – ausgedrückt durch das landesübliche „Gwand“ – in den Blickpunkt.

„Niederösterreich freut sich auf den Dirndlgwandsonntag, der mittlerweile zu den beliebtesten und schönsten Traditionen des Landes gehört. Denn das Tragen von Tracht und Dirndln ist Teil unserer niederösterreichischen Kultur, die wir alle schätzen und lieben und die uns näher zusammenbringt“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

„Dirndl und Tracht sind ein facettenreicher Ausdruck unserer Regionalkultur. Sie zeigen das Unverwechselbare unseres Landes auf“, freut sich auch Holdinggeschäftsführer Martin Lammerhuber, Kultur.Region.Niederösterreich auf den Sonntag in Tracht. „Meine Dirndlkleider sind wie langjährige Freunde und Begleiter – sie erinnern mich an besondere Feste und außergewöhnliche Momente. Wir möchten den Menschen solche Erinnerungen schenken und laden alle ein, den Dirndlgwandsonntag mit uns zu feiern – wo auch immer in Niederösterreich“, fasst Dorli Draxler, Geschäftsführerin der Volkskultur Niederösterreich, die Idee zur Initiative zusammen.

Zu den Unterstützern des Dirndlgwandsonntag zählen auch die beiden Diözesen des Landes und die evangelische Kirche Niederösterreich. Der ORF Radio Niederösterreich strahlt anlässlich des Dirndlgwandsonntag 2021 am 12. September ab 11.00 Uhr einen stimmungsvollen ORF Radio NÖ Frühschoppen aus – live aus der Landwirtschaftlichen Fachschule Sooß. Alle Veranstaltungen und Aktionen am Dirndlgwandsonntag sind online unter www.wirtragennoe.at zu finden. Weitere Dirndlgwandsonntag-Aktionen können per E-Mail unter office @ volkskulturnoe.at bekanntgegeben werden.

Die schönsten Trachten Niederösterreichs wurden in den vergangenen 15 Jahren in der Trachtenmappe „Tracht in Niederösterreich“ zusammengefasst und vorgestellt: Mit 70 Trachtenblättern inklusive Schnittskizzen und zwölf Blättern zu „Dirndl-Accessoires“ ist die Trachtenmappe nun fertiggestellt worden. Sie gilt als brauchbares und informatives Nachschlagwerk für Schneiderinnen gleichermaßen wie für Interessierte an sich. Erhältlich ist die Trachtenmappe bei Volkskultur, Buchhandlung der Regionen, Donaulände 56, 3500 Krems-Stein, Tel.: 02732 85015, buchhandlung @ volkskulturnoe.at oder online auf www.volkskulturnoe.at.

