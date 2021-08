Grüne OÖ: Die Mission Klimaschutz für Oberösterreich ist angelaufen: Ein fulminanter Start der Grünen OÖ in den Wahlkampf 2021

Konsequenten Klimaschutz gibt es nur mit den Grünen als Taktgeber in OÖ – eindringliche Reden von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Spitzenkandidat LR Stefan Kaineder

Linz (OTS) - „KLIMASCHUTZ-MIT DIR“- mit diesem Motto und ganz klaren Ansagen sind die Grünen OÖ heute in Steyr offiziell in den Wahlkampf für die Landtagswahlen 2021 gestartet. Erfüllt von Begeisterung und größter Zuversicht geht die gesamte Grüne Bewegung nun in die Intensivphase vor dieser so wichtigen Wahlentscheidung. Sie tut diese angeführt von den Spitzen der Landesorganisation, den KandidatInnen für Landtag und Gemeinderäte, getragen von den vielen Engagierten in den Regionen und kraftvoll unterstützt von den Grünen MinisterInnen der Bundesregierung. Alle eint das große Ziel, starke Grüne zum Taktgeber für Oberösterreich zu machen und das Land endlich auf Klimaschutzkurs zu bringen. Neben einer Vorstellung der LandtagskandidatInnen in Doppel-Interviews haben sich auch Klimaschutzministerin Gewessler und natürlich Spitzenkandidat LR Stefan Kaineder mit eindringlichen Reden an die Grüne Bewegung gewandt.

Der Grüne Landesprecher und Spitzenkandidat für die LTW 21 LR Stefan Kaineder:

„Mit dieser Begeisterung und Geschlossenheit in den Wahlkampf zu starten, ist einfach nur phantastisch. Das ist Gänsehaut-Feeling pur. Diesen Enthusiasmus werden wir in die nächsten Wochen tragen. Jede und jeder einzelne von uns und gemeinsam als Grüne Bewegung, die noch nie so stark war wie heute. Wir alle wissen um was es geht. Oberösterreich neu zu gestalten, altes Denken und überholte Rezepte zu verabschieden und unser Bundesland in eine neue Klimaschutz-Ära zu führen. Und zwar jetzt und sofort. Wir sehen geschockt, dass Teile der Welt brennen oder im Hochwasser versinken. Aber der Klimawandel hat längst auch Oberösterreich erreicht. XXL-Hagel donnert auf das Land, permanent ziehen Unterwetter auf und an den Grenzen wüten Tornados. Wir müssen handeln, das sagt alleine der Hausverstand. Und so belassen wie es ist, ist keine Option und kein geeignetes Instrument gegen den drohenden Klimakollaps. Konsequenten Klimaschutz gibt es nur mit den Grünen als Taktgeber in Oberösterreich. Das ist die Mission, die wir am heutigen Tag starten, die uns jeden kommende Stunde höchstgradig motiviert und für die wir uns am 26.September den Auftrag der WählerInnen holen wollen. Dafür werden wir gemeinsam arbeiten, laufen und überzeugen. Wir werden an Haustüren läuten und überall im Land mit den Menschen das Gespräch suchen. Denn einen neuen Zukunftskurs schaffen wir nur gemeinsam – mit Dir“.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler:

„Dieser Wahlkampfstart spiegelt wider, was die Grünen Oberösterreich so auszeichnet. Größte Leidenschaft, Einsatzbereitschaft, aber auch Optimismus und Zuversicht. Mit dieser kraftwollen Grünen Bewegung kann der kommende 26.September für Oberösterreich ein historisches Datum werden. Jener Tag, an dem gestärkte Grüne den Auftrag bekommen, das Land in eine neue Klimazukunft zu führen. An dem sich Oberösterreich aufmacht, endlich wirkungsvollen Klimaschutz umzusetzen. Wir Grüne in der Bundesregierung haben in den letzten eineinhalb Jahren den Klimaschutz mit Tempo und Elan vorangetrieben. Vieles ist bereits auf den Weg gebracht worden, was vor einigen Jahren noch undenkbar war: Das EAG – unser Gesetz für die Energiewende das uns 100 Prozent Ökostrom bis 2030 bringen wird. Das größte Bahnausbaupaket aller Zeiten und das Klimaticket Now für fast alle Öffis in Österreich. Genau diesen Klimaschutz-Drive brauchen wir auch in Oberösterreich, und den gibt’s nur mit den Grünen. Wir müssen Oberösterreich aus dem Klimaschutzstillstand der letzten Jahrzehnte schwarz-blauer Koalition holen. Oberösterreich in die Klimaschutz-Zukunft zu führen und den Kampf gegen die Klimakrise zu gewinnen, kann und wird nur mit den Grünen gehen. Die Zeit ist reif für mehr Klimaschutz in Oberösterreich und die Grünen sind bereit, diese historische Aufgabe auch in Oberösterreich zu übernehmen.“

