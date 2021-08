Deutsche Hospitality eröffnet Hotel der jungen Lifestylemarke in Wien

Jaz in the City Vienna gibt künftig den Ton an

Wien (OTS) - Frische Beats in Wien. Einmal mehr beweist sich Wien als Hauptstadt der Musik und des Lifestyles, denn seit heute begrüßt das neue Lifestyle-Hotel Jaz in the City Vienna Gäste und Musikbegeisterte in der Windmühlgasse, zwischen Mariahilferstrasse und Naschmarkt. Musik ist elementarer Bestandteil des Hotelkonzepts: In allen Bereichen des Hotels ist sie hörbar, sichtbar, erlebbar. Die Rezeption fungiert als Record Store, alle 163 stylischen Zimmer und Suiten verfügen zusätzlich über einen Plattenspieler, multi-funktionale Eventräumlichkeiten laden sowohl zu kreativen Meetings als auch zum After-Work-Feierabend-Clubbing ein. Auch im Restaurant- und Bar-Konzept „Rhythms Bar & Kitchen“ ist der Name Programm: Gerichte mit lokalen Produkten gewürzt mit dem jazy Lebensgefühl, gemixt mit Vielfalt, Toleranz und Innovation stehen im Mittelpunkt. Das Hotel wird zur Bühne. Die Gäste erwartet täglich Live-Musik, Konzerte und spontane Sessions. Die Rooftop-Bar „mariatrink Drinks & Views“, mit spektakulärem Blick über Wien, wird bereits als Geheimtipp gehandelt, in der man künftig den ein oder anderen Künstler im Rahmen eines Wohnzimmerkonzerts hautnah erleben kann.

„ Die Deutsche Hospitality befindet sich in einer Wachstumsphase und wir freuen uns, an so entscheidenden Standorten wie Wien ein neues Hotel unserer Lifestyle-Marke eröffnen zu können. Wien ist in Sachen Lebensqualität und touristischer Angebote eine der Top-Destinationen in Europa! ”, erklärt CEO Marcus Bernhardt anlässlich der Ribbon-Cutting-Ceremony. Das Haus wurde heute im Beisein von Marcus Bernhardt, CEO Deutsche Hospitality, des Wiener Tourismusdirektors Norbert Kettner sowie der beteiligten Partner offiziell eröffnet.

„Die in Wien angesiedelte MTK Group AG entwickelt seit 1995 erfolgreich Immobilienprojekte in Europa und den USA. Daher ist es uns eine Herzensangelegenheit ein Projekt wie Jaz in the City Vienna inmitten der Wiener Innenstadt zu verwirklichen. Die Kombination aus modern interpretierter Wiener Architektur und einem erfrischenden Hotelkonzept sind eine Bereicherung für diese Stadt der Vielfalt“, erklärt Delf Stüven, CEO der MTK Group AG, welcher gemeinsam mit dem Gründer und Hauptgesellschafter der MTK Group AG ,Tilmar Hansen, an der Eröffnung teilgenommen hat.

„ Jaz in the City Vienna ist gelebter Zeitgeist, spiegelt das Lebensgefühl der Stadt wider, inspiriert und begeistert. Wir leben für und mit der lokalen Musik- und Kulturszene und holen die Künstler auf unsere Bühnen im Hotel “, erklärt Michael Fritz, general manager a.k.a. The Band Leader, das Konzept „Wien hat eine fantastische Club-, Kultur- und Gastro-Szene, die durch unser neues Haus hervorragend ergänzt wird“, so Michael Fritz weiter.

Der dritte Hotspot der hippen Lifestyle-Marke der Steigenberger Hotels AG, unter der Dachmarke Deutsche Hospitality, wurde gemeinsam mit dem Immobilienentwickler MTK Group AG und dem Architekturbüro BWM realisiert „. Mit der Eröffnung des Jaz in the City ist die Deutsche Hospitality mit vier ihrer Hotelmarken und einer Gesamtkapazität von 733 Zimmern und Suiten sowie insgesamt 1.200 Quadratmetern an Meeting-Räumlichkeiten in Wien vertreten. Damit bietet das Hotelunternehmen für alle Zielgruppen die passende Unterkunft: den weltoffenen Entdeckern, Wochenend-Abenteurern, Foodies und dem modernen Geschäftsreisenden.

„Dass die Deutsche Hospitality auf Wien vertraut, in Wien investiert und dabei für gesundes Wachstum steht, ist eine begrüßenswerte Botschaft und kann in einer Zeit der allmählichen Erholung gar nicht hoch genug geschätzt werden. Es zeigt, dass Tourismus nach wie vor eine Branche ist, die berechtigte Hoffnung für eine prosperierende Zukunft birgt. Fest steht auf jeden Fall: Wien wird auch weiterhin eine der attraktivsten Städte der Welt für Freizeit- und Geschäftsreisende sein“, sagt Tourismusdirektor Norbert Kettner.

Jaz in the City Kennenlernwochen

Das Jaz in the City lädt herzlich alle Wiener:innen und Gäste Wiens im Rahmen der Restaurantwoche (30.8. – 4.9.2021), der Cocktailwoche (13. – 19.9.2021) und der Hotelwoche (9. – 16.10.2021) zum Kennenlernen ein. Mehr Information zu den Restaurantwochen sowie Buchungen über:

https://www.jaz-hotel.com/hotels/jaz-in-the-city-vienna

