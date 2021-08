VVDN Technologies tritt dem NVIDIA Partnernetzwerk bei, um die Möglichkeiten für fortschrittliche KI-gestützte Kamera- und Bildverarbeitungsanwendungen zu erweitern

Gurugram, Indien (ots/PRNewswire) - VVDN Technologiesein führendes Unternehmen für die Entwicklung und Herstellung elektronischer Produkte, gab bekannt, dass es dem NVIDIA Partner Network (NPN) als Anbieter von KI-fähigen Computer-Vision-Lösungen beigetreten ist, die auf der NVIDIA Jetson Edge AI-Plattform basieren.

Das NPN-Programm soll Partnern dabei helfen, die Nutzung von NVIDIA-basierten Lösungen, Plattformen und Technologien zu erweitern und Endkunden eine erstklassige Lösungs- und Support-Erfahrung zu bieten. Als Teil des NVIDIA Jetson Partnersystems Ökosystems kann VVDN die leistungsstarken GPU-beschleunigten Edge-Computing-Fähigkeiten der NVIDIA Jetson-Produktreihe, einschließlich der Jetson AGX-Serie, der Jetson TX2-Serie, des Jetson Xavier NX und des Jetson Nano, nutzen, um innovative KI/ML-basierte Kamera- und Bildverarbeitungslösungen der nächsten Generation für seine Kunden zu entwickeln und herzustellen.

NVIDIA Jetson ist die führende AI-at-the-Edge-Computing-Plattform mit über einer halben Million Entwicklern und einem starken Partner-Ökosystem. Mit vortrainierten KI-Modellen, Entwickler-SDKs und Unterstützung für Cloud-native Technologien in der gesamten Jetson-Produktpalette können Hersteller intelligenter Maschinen und KI-Entwickler hochwertige, softwaredefinierte Funktionen auf Embedded- und Edge-Geräten für Robotik, KIoT, Smart Cities, Gesundheitswesen, industrielle Anwendungen und vieles mehr entwickeln und einsetzen. Die Cloud-native Unterstützung hilft Herstellern und Entwicklern, häufige Verbesserungen zu implementieren, die Genauigkeit zu verbessern und die neuesten Funktionen mit Jetson-basierten Edge AI-Geräten zu nutzen.

Durch den Beitritt zum NPN ist VVDN in der Lage, seinen Kunden/OEMs/Systemintegratoren/ISVs eine Vielzahl verbesserter Dienstleistungen anzubieten, darunter Produktentwicklung, Entwicklung von KI/ML-Algorithmen sowie Fertigungsdienstleistungen mit verkürzter Markteinführungszeit. VVDN bietet KI-basierte Bildverarbeitungslösungen an, die auf der NVIDIA Jetson-Plattform basieren. Dazu gehören Carrier Boards, Edge Gateways sowie Edge-KI-Kameras, die als produktionsreife Lösungen für Kunden verfügbar sind.

Zu den Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten von VVDN für erstklassige Kameras und Bildverarbeitungsprodukte gehören Edge AI Boxen, System on Modules (SOM) und Boards, 360-Grad-High-End-Multiimager-Kameras, NVRs/DVRs und Wärmebildkameras mit Videoanalyse für den Einsatz in den Bereichen Automotive ADAS, Verkehrssicherheit, Sicherheit, Smart Cities, industrielle Bildverarbeitung, Videokonferenzen, Einzelhandelsanwendungen und mehr.

Arun Kumar PB, Senior. Direktor - Vision, VVDN Technologies, sagte hierzu: "Die Vision Business Unit von VVDN hat stark in KI/ML und Computer-Vision-Algorithmen investiert, die auf Branchen wie Sicherheit, Smart Cities, Einzelhandel, Automobil, Medizin und Industrie ausgerichtet sind. Der Beitritt zum NPN als NVIDIA Jetson Ecosystem Partner hilft uns bei unseren Bemühungen, da wir Zugang zu allen SDKs erhalten und bei der Einführung neuer Plattformen dabei sind. Dies wird uns helfen, den Bedarf unserer Kunden an komplexeren KI-gestützten Anwendungen auf der ganzen Welt zu decken."

Expertise und praktische Erfahrung - Bild-/ISP-Tuning, Video-Stitching, Sensorintegration, KI/ML-Integration, Videoanalyse, Sprachintegration und Video-Cloud Die Produktionsstätten von VVDN sind mit hochmodernen SMT-Linien, Produktmontagebereichen, Reinräumen der ISO-Klassen 6 und 8 sowie F&E-, Test- und Videolabors für Produktinnovationen der nächsten Generation ausgestattet.

Informationen zu VVDN:

VVDN ist ein führendes Unternehmen für die Produktentwicklung und Herstellung von End-to-End Produkten in mehreren vertikalen Technologiemärkten (5G, Rechenzentren, Vision, Vernetzung & WLAN, IdD, Verteidigung, Cloud & Apps). Der indische Firmensitz von VVDN befindet sich im Global Innovation Park, Manesar und der nordamerikanische Sitz in San Jose, Kalifornien, USA. VVDN ist weltweit für Kunden in verschiedenen Regionen tätig, einschließlich den USA, Kanada, Europa, Indien, Vietnam, Korea und Japan. Mit mehr als 6000 Mitarbeitern verfügt VVDN über 10 hochmoderne Produktentwicklungszentren in Indien, die voll ausgestattet sind, um die komplette Hardware und Software zu entwickeln und zu testen, welche für die Entwicklung eines kompletten Produkts oder einer Lösung erforderlich sind. Die 5 Produktionsstätten von VVDN befinden sich in Manesar, Gurgaon, Indien. Dazu gehören die beste SMT-Fabrik, die Fabrik für Formen und Werkzeuge, die Fabrik für die Produktmontage, die Druckgussanlage und die Labore für Produktzertifizierungen. Die Entwicklungs- und Fertigungseinrichtungen von VVDN sind vollständig auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für Unternehmen, Verbraucher, Industrie und Automobilindustrie ausgerichtet.

Besuchen Sie www.vvdntech.com für weitere Informationen.

Kunwar Sinha

kunwar.sinha @ vvdntech.in

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1531036/VVDN_Technologies_Logo.jpg