Präsentation des Jahrbuchs „Discussing Technology“ zum Thema „Human Centered Innovation“

Wissenschaftlicher Auftakt zu den Alpbacher Technologiegesprächen

Wien (OTS) - Das Jahrbuch „Discussing Technology“ erscheint anlässlich der Alpbacher Technologiegespräche und liefert einen wissenschaftlichen Beitrag zum Generalthema des Europäischen Forums Alpbach 2021 „The Great Transformation“. Heuer wurde dafür der Schwerpunkt „Human Centered Innovation“ gewählt – im Bewusstsein, dass bei allen Transformationsprozessen und bei jeglicher Technologieentwicklung der Mensch, seine Bedürfnisse und Werte von Anfang an im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen müssen. Nur so kann erreicht werden, dass die Technik dem Menschen dient – und nicht umgekehrt –, und dass Technologien in keinen unüberwindbaren Konflikt zu menschlichen Werten geraten.



Herausgegeben von Hannes Androsch, Wolfgang Knoll und Anton Plimon sind in dem Jahrbuch Beiträge von Markus Murtinger, Andreas Kugi, Matthias Scheutz, Manfred Tscheligi, Matthias Weber und Christoph Thun-Hohenstein zu ausgewählten Themenbereichen versammelt, die einen aktuellen Überblick über „Human Centered Innovation“ geben. Eingehend thematisiert werden unter anderem die Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen und Fähigkeiten von Robotern der Zukunft. Unter dem Schlagwort „Industrie 5.0“ werden derzeit Technologien entwickelt, die eine sinn- und vertrauensvolle Kollaboration zwischen Mensch und Maschine ermöglichen, bei der die jeweiligen Stärken bestmöglich genutzt werden.

Aber auch in vielen anderen Bereichen wird man sich zunehmend bewusst, dass die systematische Berücksichtigung des Faktors Mensch wesentlich ist. Das reicht vom „One-Health“-Ansatz in den Life Sciences über Klimaszenarien bis hin zur Transformation unserer Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme. Überdies rufen die Künste immer wieder in Erinnerung, dass wir Menschen uns nicht sogenannten „Sachzwängen“ beugen dürfen, sondern mit Kreativität und einem ganzheitlichen Blick Visionen und wünschenswerte Szenarien entwickeln können und müssen.

Allen Teilnehmer der Alpbacher Technologiegespräche wird das Jahrbuch „Discussing Technology“ in gedruckter Form kostenlos zur Verfügung gestellt. Es ist auch im Buchhandel erhältlich (Holzhausen, 172 S., 36 Euro ISBN 978-3-903207-59-2,). Eine digitale Version ist unter folgender Adresse abrufbar: www.ait.ac.at/efatec

Alpbacher Technologiegespräche 2021

Die Alpbacher Technologiegespräche, die vom AIT Austrian Institute of Technology und ORF Radio Ö1 gestaltet und organisiert werden, finden heuer am 26. und 27. August 2021 zum 38. Mal im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach statt. Thematisch stehen die diesjährigen Gespräche unter dem Motto „The Great Transformation“. Bei allen Transformationsprozessen von Wirtschaft und Gesellschaft spielen Technologien wie etwa Digitalisierung, Künstliche Intelligenz oder Quantencomputer eine zentrale Rolle, die bei den Technologiegesprächen eingehend thematisiert werden. Wichtige Fragestellungen sind weiters, wie Forschung, Technologie und Innovation in der Post-Covid-Ära funktionieren wird und wie wir am besten mit der Komplexität der „Green Transformation“ umgehen. Wertvolle Beiträge zum Umgang mit den drängenden Zukunftsfragen können überdies die Künste bieten, die eine „Art of Radical Change“ vertiefen.

Das Programm zu den Alpbacher Technologiegesprächen 2021 finden Sie hier: www.ait.ac.at/efatec

Tickets können hier erworben werden: https://2021.alpbach.org/tickets/

